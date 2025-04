Iglesia católica de Honduras pide no burlarse de los que sufren en el viacrucis de Jesús

Tegucigalpa, 18 abr (EFE).- La Iglesia católica de Honduras pidió en el viacrucis del Viernes Santo no burlarse de quienes sufren ni desanimarse ante las dudas que ridiculizan la fe e instó a los políticos a no buscar cargos de elección popular para servirse del pueblo, sino para ayudarlo.

"Ayúdanos a no unirnos a los que se burlan de quienes sufren y son débiles, ayúdanos a reconocer tu rostro en los humillados y los marginados, ayúdanos a no desanimarnos ante las dudas del mundo cuando se ridiculizan la obediencia a tu voluntad", dijo el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, en la segunda estación en la que Jesús carga la cruz.

El arzobispo, que bajo un ardiente sol presidió el viacrucis en Tegucigalpa acompañado por decenas de fieles católicos, señaló que Jesús ha "llevado la cruz y nos has invitado a seguirte por ese camino" y pidió "fuerzas para aceptar la cruz, sin rechazarla para no lamentarnos y dejar que nuestros corazones se abatan ante las dificultades de la vida, anímanos a recorrer el camino del amor, aceptando sus exigencias y alcanzar la verdadera alegría".

La caída de Jesús "no es signo de un destino adverso, no es pura y simple debilidad de quien es despreciado", subrayó Nácher, quien lamentó que la soberbia de "pensar que podemos forjarnos a nosotros mismos, lleva a transformar al hombre en una especie de mercancía que puede ser comprada y vendida, una reserva de material para nuestros experimentos con los cuales esperamos superar por nosotros mismos la muerte, mientras no hacemos más que mancillar cada vez más profundamente la dignidad humana".

En la cuarta estación del viacrucis, que fue acompañado en su mayoría por mujeres, Nácher solicitó a la Virgen María, la madre de Jesús, que "nos enseñes a creer y nos ayudes para que la fe nos impulse a servir y dar muestras de un amor que socorre y sabe compartir el sufrimiento".

En San Pedro Sula, norte del país, su arzobispo, Miguel Lenihan, instó a los políticos que participarán en las elecciones generales del 30 de noviembre que no busquen el poder para servirse del pueblo, sino para ayudar a los hondureños.

“Busquen el bien común y no busquen el bien individual ni el prestigio individual en este pueblo tan necesitado, con tantos problemas y necesidades, cada persona es elegida para servir”, subrayó Lenihan tras presidir el viacrucis en San Pedro Sula, segunda ciudad en importancia de Honduras.

El religioso insistió en la necesidad de que los políticos no busquen llegar a un cargo de elección popular para "servirse del pueblo, sino para servir a un pueblo tan noble".

“También queremos que ellos (políticos) escuchen a su pueblo, caminen con el pueblo y hagan todo lo que está en su poder para hacer de Honduras un país hermoso con más trabajo para todos, menos inseguridad y más dignidad para todos”, subrayó Lenihan.

Muchos católicos hondureños siguieron el viacrucis a través de la radio, televisión de la Iglesia católica y sus redes sociales.

Similares procesiones del viacrucis se realizaron en las principales ciudades del país centroamericano, que tiene una población de 10 millones de habitantes, de los que en su mayoría son católicos.

La celebración de la Semana Santa en Honduras tiene mucho colorido, con hermosas alfombras con motivos cristianos a base de serrín. EFE

