Carlos Alcaraz: "De Miñaur te exige mucho y he dado lo mejor de mí"

El tenista español Carlos Alcaraz ha asegurado estar "muy contento" con el triunfo frente al australiano Alex de Miñaur (7-5 y 6-3) en los cuartos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-72º Trofeo Conde de Godó, ya que el jugador 'aussie' "exige mucho" pero cree que ha sabido dar "lo mejor" de él mismo para lograr una victoria que le permitirá enfrentarse este sábado en semifinales al francés Arthur Fils.

"Hoy ha sido un partido bastante completo. Nunca es fácil jugar contra de Miñaur, tiene un nivel muy alto y te exige mucho en muchos momentos. He dado lo mejor de mí, especialmente en el segundo set, sin altibajos. En el primero he tenido algunos, pero he cogido las oportunidades y estoy muy contento", declaró a los medios en rueda de prensa.

Preguntado sobre qué es lo más importante en partidos contra rivales tan duros como el australiano, el murciano ha explicado que "ser paciente" y saber que será una "batalla" cada punto del encuentro. "Estar paciente. Ser paciente en intentar meter una más. No precipitarme si los puntos se hacen largos. Eso es lo importante cuando juegas contra Alex o alguien que es un muro. Meter una más y correr igual que él. Saber que será una batalla y si los partidos no son largos, pues eso que te llegas. Salir con el pensamiento de que cada punto es una batalla", afirmó.

Por un puesto en la final, el murciano se medirá este sábado al francés Arthur Fils, rival al que ya venció el pasado viernes en los cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo (6-4, 5-7 y 3-6) y que ha pasado a semifinales tras la retirada del griego Stefanos Tsitsipas (0-2) en menos de 17 minutos de juego, ahorrándose tiempo en pista, aunque Alcaraz cree que eso no hubiera influido en el encuentro de este sábado, ya que es un jugador "muy físico" y estará al "100%".

"Fils es jugador muy físico. Tiene físico de sobra para aguantar lo que sea. Mañana hubiera estado a su 100%. Estará descansado, pero sin ritmo o eso quiero pensar. Para nunca haber jugado y ahora jugar dos semanas seguidas. Voy a dar lo mejor de mí. Fils tiene un juego muy potente y difícil, así que veremos", manifestó.

"De momento, físicamente me encuentro bastante bien para la acumulación de partidos que llevo en los últimos días. Estoy sabiendo gestionar bastante bien en pista, jugar lo más relajado posible y eso influye en el físico. Estamos cuidándonos fuera de pista lo máximo posible para estar lo mejor posible al día siguiente. Estamos jugando en casa y eso es un extra de motivación para que cuanto te puedas sentir cansado, puedas seguir adelante", ha explicado sobre su nivel físico tras la acumulación de encuentros de los últimos días.

Finalmente, ha tenido palabras hacia su hermano pequeño Jaime Alcaraz, a quien ha visto jugar esta mañana en su encuentro de cuartos de final del torneo Sub-14 del Conde de Godó, y que espera que "siga adelante" pero que lo más importante es que le "encanta el tenis" para seguir entrenando y mejorando.

"Ojalá siga adelante. Yo siempre le digo a la gente que está jugando bien pero que lo más importante es que le encanta el tenis y para mí eso es lo más importante y es lo que necesitas para seguir entrenado. Tengo muchas ganas de que vaya a entrenar y que mejore", aseguró Carlos Alcaraz, que le vio jugar un rato desde la azotea de la zona de jugadores.

"No te creas que me pregunta mucho", aseguró sobre su hermano. "En casa le pregunto qué torneo va a jugar y le deseo mucha suerte. No le cuento mucho. Le pregunto más a mi padre, que es quien le sigue y me dice si va mejor o está más estancado. Hoy me ha sorprendido el nivel que tiene. Hace más dejadas de la cuenta. No sé a quién le ha salido esto. He querido venir para verlo que me hace mucha ilusión. Así que veremos cómo sigue. Así que tengo tiempo mañana me intentare escapar", finalizó, ironizando sobre su estilo de juego.