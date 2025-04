Alcaraz: "Quiero pensar que mañana Fils estará descansado pero sin ritmo"

Barcelona, 18 abr (EFE).- El español Carlos Alcaraz, primer cabeza de serie del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, confía en que el francés Arthur Fils, su rival en semifinales, llegue al partido "descansado pero sin ritmo", después de disputar solo dos juegos en su partido de cuartos de final por la retirada del griego Stefanos Tsitsipas por una lesión lumbar.

"Fils es un gran jugador y tiene físico de sobra para aguantar lo que le venga. Si hubiera sido un partido largo, yo creo que mañana hubiera estado igualmente al 100%. Ahora estará descansado pero sin ritmo, o eso quiero pensar", ha afirmado Alcaraz tras deshacerse en cuartos de final del australiano Alex de Miñaur (7-5 y 6-3).

El bicampeón del Godó se ha mostrado satisfecho con su encuentro ante la séptima raqueta mundial: "Creo que hoy he hecho un partido muy completo. Ganarle a Alex nunca es fácil, tiene un nivel muy alto y te exige mucho. Y hoy creo que he dado lo mejor de mí, sobre todo en el segundo set".

El número 2 del ranking mundial ha vuelto a destacar la mentalidad que le llevó a ganar Montecarlo las semana pasada. "Tácticamente, para intentar ganarle puntos a un jugador como De Miñaur, que parece que llega a todas las bolas, tengo que ser paciente. Saber que va a ser una batalla, no precipitarme si los puntos se hacen largos y seguir luchando hasta meter una más, y eso es lo que he hecho hoy", ha destacado.

El murciano llegó "un poquito" antes esta mañana al RCT Barcelona-1899 para presenciar en directo el debut en el Godó sub-14 de su hermano Jaime Alcaraz, que ganó su partido de cuartos de final por un doble 6-2.

"Me encanta verlo jugar cada vez que puedo. Hacía tiempo que no lo veía y me hacía ilusión. Mañana también juega, así que si tengo tiempo, vendré también", ha explicado Alcaraz sobre su hermano, de quien ha dicho que "le encanta el tenis, y eso es lo más importante". EFE

