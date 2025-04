Riera carga contra Palladino: "No creo que gane con esa mentalidad"

Roma, 17 abr (EFE).- El entrenador del Celje, el español Albert Riera, criticó este jueves al italiano Raffaele Palladino, del que dijo que no cree pueda ganar mucho "con esa mentalidad", tras un encontronazo al final del choque que supuso la clasificación del Fiorentina a semifinales de la Liga Europa.

El cruce de declaraciones comenzó, en realidad, en la ida, cuando Riera dijo que la 'Fiore' tenía que "preparar bien el partido de vuelta", algo que no gustó mucho a Palladino y en el día previo al duelo de vuelta de cuartos de final, este miércoles, respondió.

"A mí me gusta hablar de hechos, la cháchara la dejamos para los demás. Desde luego, su frase es un estímulo extra para nosotros", azotó en rueda de prensa.

La tensión llegó al partido y al término del encuentro tuvieron un cruce de palabras.

"Fui a darle la mano a Palladino, pero me dijo que hablo demasiado. Es más joven que yo, aún tiene que aprender mucho, a ver cómo termina si me vuelvo a enfrentar a él con un equipo de 300 millones, como vale la Fiorentina, y él con uno de 13, como vale el Celje", señaló en rueda de prensa tras el choque el exfutbolista del Mallorca, Espanyol o Liverpool, entre otros.

"No me gustó lo que dijo y no creo que se pueda ganar mucho con ese tipo de mentalidad", añadió.

A lo que Palladino respondió: "No comento las declaraciones de Riera, sólo digo que entre compañeros hay que tener respeto. Yo se lo he demostrado a él, pero él no nos lo ha demostrado a nosotros", declaró.

La 'Fiore', que logró un marcador global de 4-3 para superar los cuartos de final, se medirá en semifinales al Betis del chileno Manuel Pellegrini. EFE