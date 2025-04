Previa del FC Barcelona - RC Celta

El FC Barcelona recibe este sábado al RC Celta en el Estadi Olímpic Lluís Companys (16.15), en la jornada 32 de LaLiga EA Sports, con la intención de olvidar la primera derrota en lo que va de año, intrascendete por lograr de todas formas el pase a 'semis' de la Liga de Campeones, y de ganar a unos celtiñas contra los que empataron en la primera vuelta y que últimamente les ponen en aprietos.

Sin ir más lejos, en Balaídos el pasado 23 de noviembre de 2024, el Barça no pudo pasar del empate (2-2) en un encuentro en el que dominaba gracias a los goles de Raphinha y Lewandowski hasta que, en los últimos minutos del choque, el Celta rescató un punto gracias a Alfon y Hugo Álvarez.

Pero no es solo fruto de un partido que al Barça le cueste jugar contra el Celta, porque si bien ha ganado 3 de los 4 otros enfrentamientos previos, lo ha hecho siempre por la mínima y con sufrimiento. Y en 2023 ya perdió en Balaídos, feudo que tiene en su lista negra.

Hansi Flick, que prepara al dedillo cada partido, habrá avisado a sus jugadores de la importancia de este partido, contra un Celta que está séptimo y que, pese a perder contra el RCD Espanyol en la última jornada (0-2), llevaba previamente 8 partidos sin perder en LaLiga EA Sports. Es, sin duda, uno de los equipos más en forma pese a que su técnico, Claudio Giráldez, quiera poner el foco de atención en el Barça.

"Si no es el mejor equipo del mundo ahora mismo, está entre los dos o tres mejores. Creo que tiene un mérito terrible lo que están haciendo este año. Están en la final de la Copa, en semifinales de Champions después de 6 o 7 años que no llegaban, líderes en prácticamente toda la temporada en Primera División", comentó Giráldez el jueves en rueda de prensa.

Pero este Barça, pese a tener el triplete en mente, sabe que debe ir partido a partido. Porque contra el Borussia Dortmund, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, sufrió una derrota (3-1) que, pese a ser intrascendente, sí terminó con la gran racha de no perder en lo que va de 2025 en niguna competición. Y fue un aviso de cara a la 'Champions', a lo que les viene encima con el Inter de Milán, pero también para LaLiga.

El calendario da un pequeñísimo respiro al Barça y Flick no estará obligado a hacer rotaciones. Podrá poner, salvo contratiempo de última hora, a su once de gala. Incluido el regreso de Iñigo Martínez al eje central de la defensa, tras descansar en Dortmund y dejar claro que Ronald Araujo no está a su nivel. Por el resto, salvo esa baja importante de Alejandro Balde, el mejor once posible está disponible.

Por su parte, Claudio Giráldez tiene la baja de Carl Starfelt, quien estará fuera una o dos semanas por una elongación muscular. En su puesto podría jugar Jailson o Carlos Domínguez, pero el resto del once debería ser su once de garantías, con opción de ver a Ilaix Moriba jugar de mediocentro ante uno de sus exequipos, igual que un Oscar Mingueza que también regresa a 'casa'.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; y Lewandowski.

RC CELTA: Guaita, Carreira, Javi Rodríguez, Jailson, Marcos Alonso, Mingueza; Beltrán, Moriba; Aspas, Alfon; y Borja Iglesias.

--ÁRBITRO: Melero López (C. Andaluz).

--ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys.

--HORA: 16.15/DAZN.