Netflix registra ganancias récord pero no revela crecimiento en usuarios

(Bloomberg) -- Netflix Inc. anunció ganancias en el primer trimestre que superaron las previsiones de Wall Street, impulsadas por una reciente subida de precios y una sólida programación en todo el mundo, como la exitosa serie británica Adolescence.

La empresa de streaming dijo en un comunicado el jueves que las ganancias aumentaron un 25% a US$6,61 por acción, superando con creces las estimaciones de los analistas, que eran de US$5,68. Las ventas crecieron un 13% hasta alcanzar los US$10.500 millones, en línea con las previsiones.

Es la primera vez que Netflix publica sus resultados financieros sin revelar cuántos clientes ha ganado o perdido, el principal indicador que utilizaban anteriormente los inversores para evaluar el rendimiento de la empresa. La dirección obliga a los inversores a juzgar su éxito o fracaso basándose en métricas financieras más tradicionales.

La empresa aumentó sus ingresos operativos un 27% a US$3.300 millones, superando las expectativas de US$3.000 millones. Su margen operativo, del 31,7%, superó en más de tres puntos porcentuales sus propias previsiones.

Las acciones de Netflix subieron hasta un 2,2%, a US$994,31 en operaciones tras el cierre de la bolsa. Acumulan un alza del 9,2% en lo que va del año.

Por mucho tiempo Netflix quemó mucho efectivo para financiar su creciente lista de programas, pero ahora la empresa genera miles de millones de dólares en ganancias y flujo de caja libre. La empresa prevé resultados sólidos para el trimestre actual, con ventas de US$11.000 millones y ganancias de US$7,03 por acción, ambos por encima de las previsiones de Wall Street.

La empresa cerró el 2024 con su mejor trimestre en su historia, en la que sumó 18,9 millones de clientes. La mayoría de los analistas anticipaban que el crecimiento de la empresa se ralentizaría en 2025, especialmente después de que subiera los precios en EE.UU., su mayor mercado.

Ante el menor crecimiento en suscriptores, Netflix ha buscado sacar más partido a sus actuales clientes vendiendo publicidad y elevando los precios de sus planes. La empresa está implantando una nueva tecnología publicitaria en los mercados en los que ofrece anuncios y ha anunciado que va a subir el precio de su servicio en Francia.

El rendimiento de la empresa depende desde hace tiempo de la calidad de su programación original, que este mes también incluye una nueva temporada de su exitosa serie The Night Agent y el estreno de WWE Raw.

La empresa dedicó una parte importante de su carta trimestral a los accionistas a promocionar su inversión en programación fuera de EE.UU., especialmente en el Reino Unido y México. Contraataque, una nueva película mexicana, es una de las películas en lengua extranjera más populares de la historia de Netflix.

Nota Original: Netflix Logs Record Profit in Quarter, Withholds User Data (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.