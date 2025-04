Ministro de Gobierno de Ecuador dice que a Petro lo han "mal informado" sobre elecciones

Guayaquil (Ecuador), 16 abr (EFE).- El ministro de Gobierno de Ecuador, José De la Gasca, aseguró este jueves que al presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo han "mal informado" sobre lo que sucedió en las elecciones del domingo, en las que el mandatario Daniel Noboa obtuvo la victoria sobre la correísta Luisa González, y que confía en que cuando "le lleguen los mensajes correctos" él va a hacer "el pronunciamiento que corresponde".

"Yo creo que lo han mal informado al presidente Petro, creo han tratado de poner un escenario, un show, un parapeto para decir que aquí estamos persiguiendo, se han inventado una supuesta lista negra de cosas que no tienen ningún tipo de sentido, y ya han sido desmentidos", dijo De la Gasca en una entrevista con una radio local.

"Cuando le lleguen los mensajes correctos yo creo que él va, como jefe de Estado y con la responsabilidad que le merece, hacer el pronunciamiento que corresponde", añadió.

Noboa obtuvo el domingo la reelección en segunda vuelta con el 55,6 % de los votos, mientras que González recibió el 44,3 %, resultados que la candidata correísta no reconoció, pero que fueron avalados por las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes desmintieron la denuncia de fraude lanzada por ella esa misma noche.

Pero el martes, el presidente colombiano aseguró que había recibido informes "preocupantes" de las elecciones presidenciales en Ecuador y dijo que, al igual que en Venezuela, las cosas debían "aclararse".

"En siete provincias se decretó el estado de excepción. El Ejército dirigió la jornada electoral, las mesas durante las elecciones, y el conteo de votos. No hay elecciones libres bajo estado de sitio. No puedo reconocer las elecciones en el Ecuador", dijo posteriormente el mandatario en la red social X.

Un día después, el excandidato vicepresidencial por el correísmo, Diego Borja, denunció que presuntamente funcionarios del servicio de migración de Ecuador habían intentado impedirle salir del país para pasar a Colombia donde, según el también exministro, iba a pasar la Semana Santa con su esposa.

Tras lo que Petro afirmó en redes sociales que había "una lista negra de opositores en Ecuador que están siendo perseguidos" y anunció que "el Gobierno de Colombia le dará asilo a todo el que llegue a territorio colombiano".

Borja agradeció a Petro "por su solidaridad" y comentó que se encontraba en territorio colombiano, "a salvo de la injusta e ilegal persecución orquestada por el Gobierno de Noboa".

Sin embargo, el ministro De la Gasca catalogó de "innecesario" el anuncio de Petro sobre el asilo.

"Yo creo que al presidente Petro lo deben informar mejor... (y) tomar una decisión como jefe de Estado con su vecino. Tenemos cuestiones bilaterales importantísimas que tienen que reconstituirse", mencionó.

De la Gasca aseguró que él entendía la postura que tomó Petro cuando no reconoció el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado en Venezuela porque "la comunidad internacional en general no los ha reconocido", pero que no la que estaba tomando con Ecuador.

"Cuando todas las misiones de verificación que han estado aquí, como la de la Unión Europea, han mencionado la transparencia del proceso, entrar a hablar y tratar de poner una sombra de duda sobre eso me parece totalmente improcedente, me parece totalmente falto de tino político, pero aspiro y confío en que el presidente Petro sabrá entender una vez que lo bien informen", añadió. EFE

cbs/enb