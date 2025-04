Evenepoel:"Si fuera jugador de tenis, baloncesto o voleibol mi carrera estaría terminada"

Redacciòn deportes, 17 abr (EFE).- Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) admitió que aún no se ha curado del todo de la lesión que se produjo tras el accidente del pasado mes de diciembre, pero se encuentra listo para volver este viernes en la Flecha Brabanzona.

"He dado el salto. Estoy listo para volver a competir. Mañana me vendarán el hombro con fuerza para absorber los adoquines. No es lo ideal, pero mis piernas son las que tienen que girar los pedales", comentó Evenepoel en rueda de prensa.

El doble campeón olímpico aseguró que "después de unas semanas de rehabilitación nos dimos cuenta de que tenía una lesión en el nervio, y aunque no estoy bien y me duele, por suerte no es tan importante para un ciclista".

"Si fuera jugador de baloncesto, tenis o voleibol, mi carrera estaría acabada", afirmó.

Evenepoel se enfrentará en la Flecha Brabanzona con Van Aert y Pidcock, y lo hará en terreno conocido. "Me motivará poder competir cerca de mi casa y de la de mis padres. Quiero divertirme".

" Estoy en buena forma para competir. Las últimas señales fueron positivas. Es difícil predecir los resultados. La lesión nerviosa aún no se ha curado. Los músculos del flanco aún no funcionan, por eso corro con una cinta resistente. Será lo suficientemente estable. He entrenado mucho sin cinta, una vez con ella. Me fue mucho mejor. Así que seguiré compitiendo con ella durante mucho tiempo", explicó.

Las actuaciones de Tadej Pogacar en las clásicas han inspirado a Evenepoel.

"Cuando lo veo trabajar, me motiva aún más para ir más allá o superar mis límites. Espero que dé sus frutos. "Si no creyera que puedo vencer a Pogacar, no saldría. Sigue siendo una inspiración verlo competir. Aunque sea su rival, tengo que intentar ganarle. Mi equipo también me paga por ello", dijo Evenepoel entre risas.

No obstante, Evenepoel dedicó frases de admiración al ciclista esloveno.

"Intento no analizarlo demasiado, porque no me considero tan inteligente. Quiero aprender de su estilo para poder ganarle, ahora o más adelante. Pero Pogacar es quizás el mejor corredor desde Eddy Merckx, así que no será fácil", concluyó. EFE