Celta y Athletic, sueños europeos para amenazar a Barça y Real Madrid

Madrid, 16 abr (EFE).- El Celta y el Athletic, metidos de lleno por acceder a la Liga Europa y a la Liga de Campeones y dos de los equipos más en forma del campeonato, amenazan a los dos principales aspirantes al título, el líder Barcelona y el Real Madrid, en tanto que el Atlético de Madrid, tercero y a la espera de un fallo de ambos, visita al necesitado Las Palmas.

La trigésima segunda jornada, que comenzará este viernes con el Espanyol-Getafe y acabará el lunes con el Girona-Betis, le llega al conjunto azulgrana y al madridista en plena resaca de la vuelta de los cuartos de final de la Champions, ronda que superó el cuadro de Hansi Flick con un ligero susto y un mal partido en Dortmund y en la que cayó el equipo de Carlo Ancelotti ante el Arsenal, víctima de la ida en el Emirates (derrota 3-0) y de su falta de fútbol en el Santiago Bernabéu (1-2), donde no hubo lugar a la pretendida milagrosa remontada.

El Barcelona defiende los cuatro puntos que tiene de ventaja sobre el Real Madrid y los siete respecto al Atlético de Madrid. La derrota en el Signal Iduna Park demostró que no puede dar nada por hecho pese a su buena campaña y a su renta y debe volver a su línea de efectividad y brillantez ante un Celta que, pese a su inesperado tropiezo en Balaídos ante el Espanyol, está metido de lleno en la pugna por acceder a la próxima Liga Europa.

En la ida el cuadro gallego ya fue capaz de arrebatar dos puntos al equipo de Flick (2-2) con dos tantos en el tramo final de Alfon y Hugo Álvarez, tras la expulsión de Marc Casadó, y habitualmente es un equipo que le genera problemas a los azulgranas. Llega al Olímpico de Montjuic con la ambición de ganar a domicilio al líder, algo que no consigue desde mayo de 2021.

Tanto o más comprometido es el encuentro del Real Madrid ante el Athletic en el Bernabéu, donde aún resuenan los ecos del partido ante el Arsenal. El técnico italiano Carlo Ancelotti tendrá la más que sensible baja del francés Kylian Mbappé, sancionado tras ser expulsado ante el Alavés por su dura entrada a Antonio Blanco.

El conjunto madridista no pierde en casa ante el conjunto vasco desde hace nada menos que veinte años y dos meses, cuando, también bajo la batuta de Ernesto Valverde, cayó por 0-2, con tantos de Asier del Horno y Andoni Iraola. Ha estado cerca unas cuantas veces de acabar con esta racha sin éxito.

Ahora, metido de lleno en una campaña esperanzadora y brillante, afianzado en la cuarta plaza del torneo de la regularidad, lo tiene todo para conseguirlo y repetir el triunfo conseguido en la primera vuelta por 2-1, aunque también deberá superar el desgaste de la semifinal de la Liga Europa ante el Rangers.

El Atlético de Madrid continúa a la expectativa. Conocedor de que su desventaja es amplia pero no decisiva, incrementaría de nuevo sus opciones si no falla y el Barcelona lo hace. Por ello, acude con la máxima seriedad al estadio Gran Canaria para medirse a Las Palmas, que marca el descenso pero que alimentó sus posibilidades de salvación merced a su triunfo en el último partido en Getafe.

El cuadro insular confía en que el 1-3 obtenido en el Coliseum sea un punto de inflexión hacia la vida después de tanto tiempo sin ganar, pero se topa con todo un hueso duro de roer como el equipo del argentino Diego Pablo Simeone dispuesto a plantear batalla por el título hasta el final.

Tras la importante victoria en el Benito Villamarín ante el Betis, el Villarreal pretende darle continuidad para confirmar su candidatura a no dejar escapar más al Athletic en su duelo particular por el cuarto puesto. Tiene un partido atractivo y complicado ante la Real Sociedad, que no acaba de encontrar la regularidad necesaria como para aumentar sus posibilidades de repetir clasificación europea. Lo buscará en La Cerámica sin su referencia en la medular, Martín Zubimendi, sancionado.

El Betis del chileno Manuel Pellegrini, el otro superviviente español en competiciones europeas (Liga Conferencia), tratará de desquitarse de dicho tropiezo en casa ante un Girona que se ha metido en problemas y que, para no agravar su situación, necesita reencontrarse con la victoria después de nueve jornadas sin lograrla.

Mallorca, Rayo y hasta Getafe también pueden considerarse metidos en la pelea continental, aunque el primer objetivo del año sea amarrar cuanto antes la permanencia de forma matemática.

El equipo balear recibirá al Leganés, penúltimo a dos puntos de la salvación y que viaja sin uno de sus factores desequilibrantes como Dani Raba, sancionado; el Rayo al renacido y enrachado Valencia; y el Getafe visitará al Espanyol, que también ha dado pasos trascendentales hacia la continuidad en Primera.

LaLiga recibe una vez más a un histórico como Joaquín Caparrós, que comienza su cuarta etapa al frente del Sevilla tras relevar a Xavi García Pimienta con el objeto de encontrar en el técnico andaluz el antídoto para acabar con la mala racha y evitar problemas clasificatorios ulteriores. El choque ante el Alavés será algo muy cercano a una final para ambos porque también el conjunto vitoriano, decimoséptimo, precisa los puntos.

El desahuciado Valladolid, colista sin opciones de evitar el retorno a Segunda, recibirá a Osasuna, aliviado notablemente tras empatar ante Athletic y Leganés y vencer al Girona. La permanencia del equipo navarro está muy cerca de ser un hecho.

-- Programa de la 32ª jornada:

. Viernes:

21.00 Espanyol-Getafe

. Sábado:

14.00 Rayo Vallecano-Valencia

16.15 Barcelona-Celta

18.30 Mallorca-Leganés

21.00 Las Palmas-Atlético de Madrid

. Domingo:

14.00 Valladolid-Osasuna

16.15 Villarreal-Real Sociedad

18.30 Sevilla-Alavés

21.00 Real Madrid-Athletic

. Lunes:

21.00 Girona-Betis

(Hora CET, -2 GMT)

EFE

jap-fc