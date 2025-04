Alcaraz, satisfecho con la evolución en su juego: "El partido de hoy ya ha ido más rodado"

Barcelona (España), 17 abr (EFE).- El español Carlos Alcaraz, primer cabeza de serie del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, se mostró satisfecho con la evolución de su juego tras clasificarse para los cuartos de final al derrotar por la vía rápida al serbio Laslo Djere (6-2 y 6-4).

"El de hoy ha sido mejor partido que el primero (ganó al estadounidense Ethan Quinn 6-2 y 7-6). Llegué sin descanso, tenía que adaptarme a unas condiciones de juego diferentes y el segundo set me costó muchísimo más, pero hoy ya ha ido todo más rodado", declaró este jueves en rueda de prensa en Barcelona (noreste de España).

Alcaraz admitió que hoy Djere le regaló "mucho" en el primer set y que eso le facilitó la victoria pero que, en líneas generales, sus sensaciones fueron buenas: "Estoy muy contento de haber salvado el partido en dos sets y de haber encontrado un buen nivel al final".

Para el murciano, haber podido descansar ayer tras ganar en Montecarlo fue fundamental. "La verdad es que el descanso era muy necesario. Ayer me olvidé completamente de que había torneo, simplemente quiso desconectar y el no venir al club me ayudó a recargar pilas y energía", confesó.

Por otra parte, Alcaraz tuvo unas palabras de ánimo para la tenista española Sara Sorribes, que ha anunciado que se retira indefinidamente del circuito profesional por problemas de salud mental.

"Es una pena que Sara, una persona tan alegre, deje el tenis por unos meses o no se sabe hasta cuándo, pero lo que le deseo es que encuentre las respuestas que necesita pronto y vuelva de nuevo a jugar, a sonreír y, sobre todo, a luchar, porque es una guerrera", afirmó.

En este sentido, el número 2 del ranking mundial apuntó que el tenis es "un deporte con un nivel de exigencia mental muy alto, semana tras semana", y que "a veces no te das cuenta de que llegas a un límite y necesitas parar" y él mismo se puso como ejemplo, cuando esta temporada perdió en primera ronda en el Master 1000 de Miami y se vio obligado "a desconectar" durante unos días. EFE

