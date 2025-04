Aaron Rodgers afirma que el dinero no es factor para volver a la NFL o retirarse

Redacción Deportes, 17 abr (EFE).- Aaron Rodgers, cuatro veces Jugador Más Valioso de la temporada de la NFL, aseveró este jueves que el dinero no será un factor para decidir si a sus 41 años vuelve para su campaña 21 u opta por el retiro.

"Le dije a cada uno de los equipos que no se trata del dinero. Dije que jugaría por 10 millones de dólares o lo que sea. Estoy abierto a todo y no me apego a nada. Así que sí, la jubilación aún podría ser una posibilidad, pero ahora mismo mi enfoque ha sido y seguirá siendo mi vida personal", afirmó el 'quarterback' a través de 'Pat McAfee show'.

El veterano mariscal de campo, campeón en el Super Bowl XLV con los Green Bay Packers, habló luego de un par se meses de especulaciones sobre la continuidad de su carrera.

"Voy a aclararlo todo. Para empezar, estoy en una etapa diferente de mi vida: tengo 41 años, una relación seria, compromisos personales. Comprometerse con un equipo es algo muy importante. Estoy abierto a todo y no me apego a nada", subrayó.

En su aparición, el 'quarterback' también desmintió que esté próximo a firmar con los Pittsburgh Steelers o los Minnesota Vikings.

"No ha hay una fecha límite. Sí, he hablado con Mike Tomlin en Pittsburh, pero no hay nada y Ben Roethlisberger dijo en un programa que estaba esperando a los Vikings. Eso no es cierto", aseveró sobre lo dicho sobre el ex mariscal de campo de Steelers.

Rodgers, quien pasó 18 años en los Packers, llegó a los Jets para la campaña 2023 bajo gran expectación porque se esperaba que llevara al equipo a ganar su segundo trofeo Lombardi en la historia, pero su presentación en la semana 1 del aquel año terminó con una rotura de su tendón de Aquiles, lesión por la que perdió toda la temporada.

Su recuperación para 2024 mantuvo el optimismo de que los neoyorquinos podrían contender, pero se quedó en una temporada de cinco triunfos y 12 derrotas que volvieron a dejar a la franquicia fuera de los 'playoffs'.

A pesar del fracaso, el nacido en Chico, California, se convirtió en 2024 en el quinto 'quarterback' en la historia de la NFL en superar los 500 pases de anotación. Llegó a 503 en una lista que encabeza Tom Brady con 649, seguido de Drew Brees, 571.

Aaron Rodgers, considerado uno de los mejores 'quarterbacks' en la historia de la NFL, llegó a la Liga seleccionado en la primera ronda del Draft 2005 por los Packers, equipo al que lideró a ganar el Super Bowl XLV, en el que fue designado Jugador Más Valioso.

En su carrera ha completado 5.369 envíos para 62.952 yardas, 503 anotaciones y ha sufrido 116 intercepciones. Por tierra suma 3.573 yardas y 35 anotaciones. EFE