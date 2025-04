Rumanía prepara reducir la producción energética en Pascuas para evitar cortes de luz

Bucarest, 16 abr (EFE).- Rumanía se prepara para reducir la producción energética en Semana Santa para evitar un exceso de suministro durante la Pascua ortodoxa y católica, que coinciden este año, lo que podría acabar causando cortes de luz, informó este miércoles el Ministerio de Energía del país balcánico.

Para mantener el equilibrio en la red eléctrica rumana, las autoridades recurrirán a varias medidas de control, como reducir la producción hidroeléctrica y disminuir la actividad en las grandes centrales eléctricas.

"No hay ningún riesgo, pero será un apoyo para el sistema", explicó en declaraciones a EFE el ministro de Energía, Sebastian Burduja.

Según el ministro, también se discute el escenario de reducir de manera controlada la producción de la central nuclear de Cernavoda, entre un 10 y 20 % para cada reactor.

"El escenario será analizado de nuevo o puesto en práctica, en función de la situación del día de Pascua (el 20 de abril)", explicó Burduja.

Rumanía, una país balcánico de 19 millones de habitantes, tiene una gran mayoría de cristianos ortodoxos (85 %), mientras que el resto son católicos, greco-católicos y reformados, entre otros.

Las autoridades rumanas aseguran que los problemas no afectan sólo a Rumanía, si no también a otros países de la región y que las medidas se toman para que la producción no sea muy alta y el sistema se mantenga equilibrado. EFE