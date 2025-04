Petro decretará la emergencia económica y sanitaria por un brote de fiebre amarilla

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este martes que decretará la emergencia económica y la sanitaria en el país debido a un brote de fiebre amarilla.

"Voy a decretar la emergencia económica, después de la sanitaria. Pero no por lo que dicen los contrabandistas, lavadores y petroleros que son los que vienen dominando la política económica de Colombia, sino por algo simple y contundente: la vida. Estamos de nuevo ante un virus. Se trata del virus de la fiebre amarilla desatado por el mosquito hembra llamado 'Aedes Aegypti'", ha declarado en su cuenta de la red social X.

En un extenso comunicado, el mandatario colombiano ha señalado que, si bien existe vacuna para prevenirla, la crisis climática puede hacer que el mosquito llegue a Bogotá. "El mosquito en una ciudad es más peligroso que en una selva porque se dispara la cantidad de personas que pueden ser contagiadas por la densidad poblacional", ha explicado, tras alertar de que "tiene una mortalidad del 50 por ciento".

"De 74 casos humanos descubiertos han muerto 32 personas, la mayoría en Tolima", ha añadido, destacando que en este departamento ubicado en el centro del país, "ya se han vacunado a 200.000 personas".

Petro ha criticado a la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, de quien ha dicho "no nos ha ayudado, y no ha girado dineros de la gobernación para ayudar a detener el virus". También se ha mostrado preocupado por que las autoridades de la capital colombiana "no han querido configurar los equipos básicos de salud que son imprescindibles para hacer una vacunación rápida en toda la ciudad".

Por otra parte, ha asegurado que el Ejecutivo "usará toda la experiencia preventiva que tenemos en el país y en el mundo". "La prevención es lo primero y ha sido anulada en Colombia. Pero en estos dos años se ha construido una gran red nacional y creo que será capaz de asumir el reto", ha concluido.