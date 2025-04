Mikel Merino, ‘9’ y asistente

Madrid, 16 abr (EFE).- Mikel Merino se convirtió en el factor ‘X’ de la eliminatoria entre Real Madrid y Arsenal. El ex de la Real Sociedad se hizo grande como delantero, en el nuevo rol que le dio Mikel Arteta por las lesiones de Gabriel Jesús y Kai Havertz. En la ida anotó el 3-0. En la vuelta dio dos asistencias que dejó a sus compañeros en el mano a mano con Courtois. Tres de los cinco goles del Arsenal en la eliminatoria llevan su sello.

Y lo hizo desde un rol diferente al que había vivido el resto de su carrera, como el ‘9’ de un equipo que se clasificó este miércoles para las semifinales de la Liga de Campeones por tercera vez en su historia.

Y desde esa posición de delantero centro, seis goles y tres asistencias en diez partidos; participando casi en un tanto por encuentro. Un éxito en su rol que ya analizó en una entrevista con EFE antes de la eliminatoria de cuartos de ‘Champions’ contra el Real Madrid.

“Sí, ha sido un poco sorpresa para mí poder rendir y aportar en la faceta goleadora. Siempre lo he tenido dentro y creo que podría haberlo explotado más en mi carrera. Como delantero me estoy encontrando muy cómodo, estoy rodeado de mucha calidad y me he adaptado muy bien. Cada vez es menos sorpresa, porque es algo que puedo hacer”, reconoció.

Además, Mikel Merino recibió los elogios de su técnico, Mikel Arteta, al ser preguntado por EFE en la rueda de prensa posterior a la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones. Eso sí, antes bromeó con que “ya tenía pensado” el cambio de posición de Merino al ‘9.

“Es un fenómeno. Nos ha dado algo que este equipo no tenía, ese liderazgo y capacidad de entender el juego, de ocupar espacios difíciles para el rival. Tiene una capacidad de trabajo enorme. Lo que ha hecho hoy tiene un mérito abismal porque le pedimos cosas a las que no estaba acostumbrado. Es un futbolista increíble”, respondió Arteta.

Un partido que ensalzó el técnico y que se demuestra en los datos.

Mikel Merino tocó 32 veces el balón y completó 14 de los 19 pases que intentó; dos de ellos, las asistencias a Saka y Martinelli. Además, se mostró poderoso en los duelos, ganando siete y cuatro en el juego aéreo, en una faceta del juego que le permitió ganar segundos balones a su equipo.

“Es muy bueno. Está haciendo algo increíble para el equipo jugando como delantero centro”, dijo, por su parte, Declan Rice tras un partido que confirmó a Mikel Merino como un gran fichaje el pasado verano por parte del Arsenal, que pagó 33,5 millones de euros más otros cinco en variables. EFE