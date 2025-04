Manuel Díaz 'El Cordobés', orgulloso de la actitud de superación de su padre

Manuel Benítez 'El Cordobés' ha sido noticia este miércoles al desvelar para la revista Semana en exclusiva que a sus casi 89 años de edad -los cumplirá el próximo 4 de mayo- está aprendiendo a escribir y leer.

Una confesión de la que ha hablado su hijo, Manuel Díaz 'El Cordobés', ante los medios de comunicación con orgullo por el afán de su padre a mejorar y evolucionar en todos los ámbitos a pesar de su edad.

"Esta mañana cuando estaba viniendo a Madrid le he escrito y le he dicho 'tío grande, pero que has liado'" porque no sabía que iba a formar tanto revuelo esta noticia y ha explicado que tenía nociones básicas, pero que quería mejorar.

"Él sabía leer y escribir, pero ha tomado clases particulares y no veas el cambio, la evolución", explicaba el torero. Algo que le parece "muy bonito" al ver que "una persona a su edad, con lo que ha pasado, tenga ganas de mejorar y nos de el ejemplo de que nunca está de más".

Sin pelos en la lengua, Manuel desvelaba que "alucino" con "esa fuerza y esa capacidad de querer mejorar" y mostraba su orgullo ante las cámaras por esa actitud ante la vida.