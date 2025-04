José Manuel Díaz Patón manda un mensaje a Ágatha Ruiz de la Prada tras sus imágenes con 'El Chatarrero'

Ágatha Ruiz de la Prada está disfrutando como nunca de su recién estrenada soltería tras su polémica ruptura el pasado febrero con José Manuel Díaz Patón. La diseñadora ha retomado su vida social y, entre sus múltiples compromisos, ha protagonizado un comentadísimo reencuentro con su exnovio Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero', con el que ha disfrutado de una cita para dos en uno de los restaurantes más conocidos de la capital.

Unas imágenes que publica en exclusiva la revista 'Semana' este miércoles y que han provocado que muchos apuesten porque la reconciliación entre la ex de Pedro J. Ramírez y el dueño de 'Desguaces La Torre' -que mantuvieron una mediática relación durante dos años que terminó en 2020 tras una deslealtad del empresario- podría ser un hecho.

Después de que Ágatha haya negado la mayor asegurando que Luismi es "un gran amigo al que adoro", ahora es Díaz Patón el que reacciona al acercamiento de la diseñadora y 'El Chatarrero', que hace unos días no dudó en asegurar que estaba "un poco loco".

"Muy bien. No me interesa" ha sentenciado con una sonrisa de indiferencia, afirmando que le parece "muy bien" que su ex haya decidido darse una segunda oportunidad con el conocido como 'rey de la chatarra'.

Algo que ya predijo Ágatha, que hace unas horas revelaba convencida que a Díaz Patón le daría igual su cita con Luismi: "Lleva razón, es muy lista" ha confirmado el abogado, que no ha dudado en repetir "me da igual" cuando le hemos preguntado si no se le ha removido nada al ver a la marquesa de Castelldosrius con su última pareja.

"Estuvo muy bien y tal, pero se acabó. Pero bueno, como me va a dar nada rehacer que una persona que quiero y que he querido rehaga su vida. Perfecto. Mejor. NO soy todo un caballero. Simplemente cuando las cosas se acaban..." ha confesado, revelando inconscientemente que sigue teniendo sentimientos muy fuertes por la diseñadora, con la que como nos ha contado no ha tenido ningún tipo de contacto desde su ruptura "aunque no ha pasado nada negativo" ni ha habido terceras personas "que yo sepa" en su separación.

"Simplemente se ha acabado, se ha agotado. Se acabó el amor. Que disfrute del chata, que me cae muy bien, es muy majo" ha añadido conciliador, asegurando que le desea "lo mejor" a Ágatha sea con el 'Chatarrero' o sin él.