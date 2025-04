Gobierno alaba claridad tras informe que señala atropello policial de hinchas de Colo Colo

Santiago de Chile, 16 abr (EFE).- El ministro chileno de Seguridad, Luis Cordero, insistió en que Carabineros está comprometido con la transparencia luego de la difusión este miércoles de un informe interno tras hechos del 10 de abril, en los que resultaron muertas dos personas antes del partido entre Colo Colo y el Fortaleza brasileño por la Copa Libertadores.

El citado documento asegura que los dos aficionados colocolinos, una mujer de 18 años y un joven de 12, fueron atropellados por un vehículo policial.

El informe, publicado por el prestigioso diario de investigación local Ciper, incluye el testimonio de dos civiles y de un cabo de Carabineros y apunta a que el vehículo, conocido como "zorrillo" (coche blindado que lanza gas lacrimógeno), embistió a las víctimas d forma intencional, sin hacer maniobras de disuasión.

"El informe que se reveló entiendo que es el informe que se le entregó al Ministerio Público el viernes sobre los testimonios que recogió Asuntos Internos en el lugar de los hechos", explicó.

"Esas pericias se han entregado al Ministerio Público y a su vez ahora quien está a cargo de la investigación y la entrega de resultados al fiscal es la Policía de Investigaciones", añadió.

A este respecto, Cordero recordó que "a Carabineros le hemos pedido máxima transparencia en este tema" y confirmó que "el general (director, Marcelo) Araya lo ha asumido desde el principio y así lo ha transmitido. De hecho se incluyó un sumario adicionalmente a esto" subrayó.

"Tanto Carabineros como el Ejecutivo estamos a la espera de la decisión del fiscal. Hasta ahora en el caso de la patrulla hay un carabinero imputado y dos que han prestado declaración en calidad de testigos. Estamos a la espera de la decisión del fiscal sobre la situación procesal que ellos van a enfrentar", concluyó.

Según el informe, Martina Riquelme, de 18 años, y Mylan Liempi, de 12, murieron minutos después de las 18:00 horas, cuando el vehículo conducido por el sargento Luis Rojas avanzó contra un grupo de personas que intentaban huir de gases lacrimógenos.

Los testigos describen que el carro no detuvo su marcha ni realizó maniobras evasivas.

La primera versión, que apuntaba a que las víctimas fueron aplastadas por una reja metálica, no aparece en las declaraciones de los testigos directos, y se basa principalmente en el relato de un agente identificado como 28 ALFA, quien aseguró que el vehículo “pisó la reja” donde estaban los jóvenes.

El informe publicado por Ciper confirma que no existían cámaras corporales ni de tránsito que registraran el incidente. Dos de los tres ocupantes del carro J-1224 —el capitán William Henríquez y el sargento Rojas— se acogieron al derecho a no declarar. El tercero, Andrés Muñoz, afirmó no haber visto lo ocurrido.

También incluye la declaración de la cabo Jocelyn Soto, quien presenció los hechos, y que dijo que "el vehículo policial de mi capitán Henríquez atropella a dos personas”, un relato que coincide el del primero de los civiles, Luis Espinosa, un hombre de 64 años que vive en la zona.

“Un grupo de 40 a 50 jóvenes botaron una reja de seguridad perimetral (…), en ese mismo acto veo un carro de Carabineros, que conozco como zorrillo, que chocó la reja y aplastó a unos muchachos. Siempre fue conducido de frente, no realizó ninguna maniobra de retroceso”, afirmó.

Por su parte, Nicolás Cuevas, acompañante de Martina, detalló que ambos jóvenes tropezaron mientras huían y estaban a más de un metro de las vallas cuando el carro los arrolló.

El informe también destaca otras múltiples irregularidades, como que ni el carro J-1224 ni los agentes en el lugar portaban cámaras corporales activas, pese a ser obligatorias. Tampoco hay cámaras de tránsito en la zona. Y en las comunicaciones por radio citadas por Ciper, se observa que, tras el incidente, se alertó sobre la falta de esos registros.

Las dos víctimas estaban en una zona donde había sido convocada por redes sociales una concentración para entrar sin boleto al estadio, y al parecer carecían igualmente de ticket, pese a que las familias aseguraron lo contrario. EFE