Fede Viñas: "Cuando el balón entró en la portería me pasaron muchas cosas por la cabeza"

Oviedo, 16 abr (EFE).- Federico Viñas, delantero del Real Oviedo, afirmó tras su debut goleador en el fútbol español que, cuando el balón entró en la portería, se le pasaron "muchas cosas por la cabeza".

"Los goles se los suelo dedicar a mi esposa y a mi hijo, pero tras marcar me salió el ir a celebrarlo con los doctores, porque desde que vine me han animado siempre. Había que tener paciencia y el gol llegó", comentó el delantero uruguayo del Real Oviedo en sala de prensa, justo después del primer entrenamiento de los azules.

El primer gol de Fede Viñas tuvo mucha repercusión en Uruguay, algo que el internacional uruguayo agradece porque no quiere "perder el foco de la selección", ya que para el delantero es un sueño "seguir representando" a su país.

"Los compañeros me dijeron que me lo merecía. Saben reconocer el esfuerzo y el trabajo. Fueron muchas felicitaciones y, al ver luego los vídeos, me emocionó bastante ver cómo lo celebramos todos juntos. Me siento querido y muy bien en Oviedo", explicó al recordar su celebración del pasado sábado.

El Real Oviedo celebró esta mañana el primer entrenamiento de cara al partido del domingo ante el Córdoba (Nuevo Arcángel, 16:15 horas) y fue una sesión muy especial, ya que se abrieron las puertas de El Requexón y cerca de medio millar de aficionados pudieron presenciar el entrenamiento y hacerse fotos con los jugadores.

Veljko Paunovic, técnico azul, pudo contar con César de la Hoz, baja la pasada jornada ante el Racing de Ferrol, aunque el domingo en Córdoba contará con las bajas por lesión de Braat, Lemos, Paulino de la Fuente, Ilyas Chaira y Lucas Ahijado. EFE

