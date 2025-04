El propietario del Brentford aterriza en el Mérida con el "partido a partido" para "hacer crecer" al club

El holding británico Best Intentions Analytics Limited (BIA), propietario del Brentford, que milita en la Premier League inglesa, aterriza como nuevo dueño de la Asociación Deportiva Mérida, de la Primera RFEF, con la filosofía del "partido a partido" y el objetivo de "hacer crecer" al club extremeño "poco a poco".

De este modo lo ha señalado el nuevo presidente del club romano, Cliff Crown, en la presentación este miércoles en Mérida de un proyecto que pretende ir "proyectando poco a poco" a la entidad, y en el que si la propiedad recién aterrizada llega a alcanzar "la mitad del éxito" que ya ha logrado en clubes como el Brentford o el Midtjylland estarán "felices".

Tras algo más de tres meses de negociaciones, el holding británico Best Intentions Analytics Limited (BIA), controlado por Matthew Benham, se ha hecho con el cien por cien de las acciones del Mérida, hasta ahora en manos Mérida Holdings LLC, con Mark Heffernan (que traspasa la entidad por motivos "personales") como máximo accionista, y aunque sin marcarse objetivos que "no puedan cumplir", pretende ahondar en la profesionalización de la entidad aplicando para ello el "trabajo" y la "humildad".

En cuanto a los retos deportivos que se plantea la nueva propiedad del Mérida, Cliff Crown --también presidente del Brentford de la Premier-- ha rehusado "ponerle nombre a la liga donde se quiere acabar", toda vez que entiende que "el éxito no es una cuestión de liga", aunque tampoco se ha marcado límites. "Nada ni nadie nos va a poner límites", ha espetado.

"No vamos a ponerle nombre a la liga donde nosotros queremos acabar. Ese no es el fin del proyecto o no es la descripción del éxito. Nosotros lo que queremos hacer es mejorar cada año y desarrollar todos los procesos del club. Y si llegamos a tener la mitad de éxito que hemos tenido en Brentford o FC Midtjylland estaremos muy felices", ha señalado Cliff Crown.

En esta línea, tras defender que "el éxito no es una cuestión de posición ni es una cuestión de liga, es una cuestión de club", ha incidido en que la nueva propiedad "desde luego va a intentar seguir el mismo camino que el Brentford y el Midtjylland han seguido".

MENSAJE A LA AFICIÓN

Asimismo, en un mensaje a la afición lanzado en español para concluir su comparecencia ante los medios Cliff Crown ha reconocido que es un "auténtico placer" y un "orgullo" formar parte del Mérida, "un equipo histórico no sólo de la región, sino del fútbol español", lo que según ha dicho fue uno de los motivos para que la nueva propiedad se decantase por el club.

Al mismo tiempo, ha afirmado que la nueva propiedad respetará a los aficionados como "los conocedores de la historia y de la identidad del club", y les ha pedido que confíen en el proyecto. "Queremos que confíen en nosotros y les daremos motivos por ello con nuestro trabajo diario y con ellos", ha indicado.

En esta línea, ha explicado que el nuevo proyecto continuará "sobre las mismas bases que hasta ahora, manteniendo los cimientos del gran trabajo que se ha realizado hasta el momento". "Éste fue otro de los factores clave en nuestra decisión de apostar por este club, junto con el hecho de que ha sido gestionado sobre una base financiera sólida", ha añadido.

Asimismo, en cuanto a los objetivos deportivos, Cliff Crown ha señalado que no van a crear "falsas expectativas ni a prometer nada" más allá de "trabajo y más trabajo para desarrollar y profesionalizar al club lo máximo posible"; de tal forma que desarrollarán un proyecto "como hasta ahora, humilde, pero de crecimiento constante y por supuesto sin techo". "Nada ni nadie nos va a poner límites", ha espetado.

También, de cara al final de la presente temporada en 1ª RFEF, donde el Mérida ocupa a falta de seis partidos la quinta posición (que permite jugar por el ascenso a Segunda División), el nuevo presidente ha animado al equipo a "darlo todo hasta la última jornada" y a continuar haciendo "soñar" a la afición, a la que ha pedido también su apoyo ante el "apasionante" final de liga.

OPORTUNIDAD PARA EL MÉRIDA Y LA CIUDAD

A su vez, el director general del Mérida, Alejandro Pérez, ha explicado que el acuerdo para la nueva propiedad supone "una oportunidad enorme" y una "noticia muy positiva" tanto para el club como para la ciudad y todas las entidades que la rodean.

"Con respecto a lo que es el club, ya no solamente el club, empleados y la ciudad, yo creo que esto es una oportunidad enorme. Nosotros tenemos muchísima ilusión por el nuevo proyecto y también muchísima cautela. El camino se hace andando. Ahora también es cierto que cuando se te abre un sendero, qué mejor sendero que se te abre que éste", ha espetado.

"Creemos que esto es un buen paso para seguir creciendo, para seguir afianzándonos y para seguir soñando, con los pies en el suelo", ha remarcado Alejandro Pérez, quien ha agradecido al holding británico Best Intentions Analytics Limited (BIA) su aterrizaje en la capital extremeña, teniendo en cuenta que el Brentford y el Midtjylland son "quizás los clubes mejor gestionados del mundo".

Pérez ha incidido, al mismo tiempo, en que en el nuevo proyecto "no hay inversiones extrañas" sino que es "absolutamente continuista" del que ha venido desplegando Mark Heffernan, y que ha llevado al Mérida a una base financiera "muy sólida".

Finalmente, el director general ha señalado que a partir de la explicación hoy del nuevo propietario hay que aplicar "concentración máxima" en lo deportivo, puesto que el equipo se está jugando finalizar en posiciones para luchar por el ascenso a Segunda División.