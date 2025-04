Del púlpito al streaming: la religión se renueva para conquistar nuevas audiencias

Alida Juliani

Madrid, 16 abr (EFE).- Llega Semana Santa y con ella vuelven a las televisiones clásicos como 'Ben-Hur' (1959) o 'King of Kings' (1961), pero en los últimos años la temática religiosa en la Cultura ha adoptado nuevos formatos audiovisuales para llegar a todos los públicos, no solo a los creyentes, con producciones novedosas y mucho más terrenales.

La narrativa espiritual ha aterrizado en plataformas como YouTube o servicios de streaming cristianos (como Angel Studios o Pure Flix), púlpitos contemporáneos que han generado un boom de contenidos religiosos, presentes también en el cine, en la literatura y cada vez con mayor crecimiento en la música.

El gran ejemplo es 'The Chosen', la serie sobre la figura de Jesús y sus discípulos, dirigida y coescrita por el cineasta estadounidense Dallas Jenkins, que en su quinta temporada recién estrenada ha conseguido llegar a los 280 millones de espectadores y va camino del billón de horas visionadas, según datos de A contracorriente Films, su distribuidora en España.

Su éxito, según explica a EFE el director general de la distribuidora, Adolfo Blanco Lucas, radica en haber conseguido dar un enfoque a los evangelios "tan novedoso y revolucionario que incluso a la gente que no es particularmente religiosa le ha gustado", y en haber sabido llegar a las plataformas audiovisuales.

La serie, rodada en Texas (EE.UU.) ha pasado de financiarse mediante crowfunding en sus dos primeras temporadas (2017 y 2018) a tener un presupuesto de entre 9 y 10 millones de dólares por capítulo, y de verse solo a través de una App propia, AngelTV, a distribuirse a nivel mundial en Peacok, Apple TV y Prime Video, entre otras plataformas.

Tras la quinta temporada, centrada en la última cena, están confirmadas la sexta (la pasión) y la séptima (la resurrección), y ya se ha anunciado habrá más, con los 'elegidos' y sus historias épicas como protagonistas.

Detrás de los creadores de 'The Chosen' (Angel Studios) está también la nueva película de animación sobre la vida de Jesús, 'The King of Kings' (2025).

Basada en 'La vida de nuestro Señor' -la obra que Charles Dickens escribió para sus hijos y que no se publicó hasta 1934-, la película acumula una recaudación de 19 millones de dólares en su estreno el pasado fin de semana en Estados Unidos y aspira a ser la película familiar de esta Semana Santa.

Si bien tradicionalmente ha sido la figura de Jesús el argumento principal de películas y series, ahora el protagonismo lo tienen su doce discípulos. Son parte fundamental en 'The Chosen', "al punto de que hay capítulos en los que solo aparecen ellos", dice Blanco Lucas.

También 'Los doce' (Espasa) son el eje de la última novela del periodista, historiador y cineasta español José María Zavala, que ofrece un retrato desconocido de los apóstoles a través de una rigurosa investigación histórica y ha sido publicado, hasta el momento, en Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile y Perú, además de en España.

"Se tiende a poner a los doce en un pedestal, pero tenían sus defectos y sus miserias como todo el mundo. Eran personas de carne y hueso, y no hay prácticamente información sobre ellos en los evangelios. Para mi supuso un desafío iluminar sus claroscuros", explica a EFE Zavala, autor de documentales sobre el Padre Pío, la madre Teresa de Calcuta o Juan Pablo II.

Pero si hay un sector que ha experimentado un fuerte impulso en los últimos años es el de la música cristiana contemporánea, un género que fusiona el mensaje del cristianismo con estilos musicales modernos como el pop, el rock, R&B, hip hop y electrónica, entre otros, y que cuenta con una producción similar a la de cualquier artista secular.

Según la firma de análisis de industria musical Luminate, este género se convirtió en el de mayor crecimiento durante la primera mitad de 2024, impulsado por la creciente popularidad entre las audiencias más jóvenes.

En ello ha tenido mucho que ver su expansión a través de las plataformas de streaming como Spotify, donde la música cristiana ha crecido un 50% en Estados Unidos y un 60% a nivel mundial en los últimos cinco años, de acuerdo a Luminate.

La estadounidense Lauren Daigle, ganadora de varios premios Grammy y Billboard Christian Music; el mexicano Marcos Witt, con varios Grammy Latinos en su haber o el dominicano Willy González Cruz, ​conocido como Redimi2 y considerado el pionero del rap cristiano en Latinoamérica, son algunos de los máximos exponentes de este género en auge. EFE

