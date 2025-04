Carlo Ancelotti: "Es una decepción, pero esto puede pasar, no existe un equipo invencible"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció este miércoles que "es una decepción" caer en cuartos de final de la Champions, pero recordó que esta es "la parte triste" del deporte y "puede pasar", porque "no existe un equipo invencible", al mismo tiempo que defendió que le "da igual" si cumple su contrato con el club o no.

"Es una decepción, es normal pensarlo. Es la otra parte de fútbol, la parte triste, tenemos que ser capaces de manejarlo bien, como hemos hecho con la parte feliz de los títulos. Tenemos que estar focalizados en las otras tres competiciones", arrancó su valoración del cruce ante el Arsenal el preparador italiano.

El de Reggiolo pidió "aceptar" la eliminación, "porque el Arsenal ha sido mejor en los dos partidos". "Era importante tener un momento para cambiar la dinámica de la eliminatoria, pero siendo honestos el Arsenal ha defendido muy bien, con dificultad para encontrar espacios", lamentó.

"Hacer un análisis hoy no es correcto, tenemos que aceptar los palos y nada más. Es lo que le he dicho a mis jugadores, tenemos que tener la cabeza alta, otros años lo hemos hecho mejor que otros, pero tenemos que aguantar y sufrir. Esto puede pasar, no existe un equipo invencible", agregó como reflexión.

Sin embargo, cree que "el equipo se va a focalizar" para la parte final de la temporada, porque deben "jugar partidos muy importantes" todavía. "No temo por la respuesta anímica del equipo, hay que seguir peleando y aprender de este momento para ser mejores en los próximos partidos", añadió.

El italiano reiteró que no era momento para hablar de su futuro. "Puede pasar que el club decida cambiar, puede ser este año, el próximo cuando acabe contrato, no hay problema. El día que termine aquí solo puedo agradecer, mañana, en diez días o en un año. Si el contrato se acaba o no se acaba a mí me da exactamente igual", dijo tajante, antes de revelar que no ha pensado en presentar su dimisión.

Finalmente, reveló que Dani Ceballos no fue titular porque "no estaba al cien por cien", y defendió que su equipo "ha dado todo a nivel de actitud" en la eliminatoria, aunque faltó "actitud colectiva", mientras concluyó su comparecencia afirmando que no cambiaría nada de su plan si pudiera volver atrás.