Anita, completamente desquiciada en su reencuentro con Manuel delante de Montoya

La de este martes ha sido, sin duda, una de las galas más trepidantes de 'Supervivientes: Tierra de nadie' de esta edición. Al abandono forzoso de Almácor por lesión, y al 'puente de la concordia' entre Laura Cuevas y su marido, Carlos Calderón, que ha terminado con su matrimonio completamente roto, se ha sumado la unificación de las tres playas -'Misterio', 'Furia', y 'Calma'-, que ha supuesto que los supervivientes descubran no sólo que Makoke y Nieves continúan en el reality semanas después de su expulsión, sino también que Manuel González lleva en Los Cayos Cochinos desde el primer momento, como ellos.

Los únicos que sabían de la existencia del tentador de 'La Isla de las Tentaciones' eran Anita Williams y José Carlos Montoya, que se han quedado literalmente 'en shock' al ver aparecer en la palapa al hombre que dinamitó su relación.

Mientras el de Utrera ha mantenido la calma, su exnovia -con la que su acercamiento es cada vez más evidente- ha reaccionado completamente fuera de sí, sufriendo una crisis de ansiedad llegando a decir que quería irse del concurso al saber que va a tener que volver a convivir con Manuel, con el que fue infiel a su entonces pareja en 'LIDLT' y al que creía fuera del reality desde que ellos se convirtieron en concusantes oficiales.

"No me hace ninguna gracia. Me ha venido muy bien todo este tiempo para reforzar cosas con Montoya y no quiero que se fastidien otra vez porque él vuelva a revivir todo" estallaba Anita rompiendo a llorar. Un momento de máxima tensión en la que el ex de Lucía Sánchez no ha podido contener una sonrisa mientras Montoya, sorprendentemente tranquilo, intentaba consolar a su ex: "Para mí Manuel es una persona a la que no doy importancia, quiero que esté tranquila, que esté bien", ha asegurado.

"Me quiero ir a casa, por favor, me quiero ir a casa, que me voy a mi casa" añadía Anita muy nerviosa entre lágrimas, amagando con abandonar tras la llegada de Manuel. Una crisis que Laura Madrueño ha intentado capear dando ánimos a la catalana y pidiéndole que piense en su concurso, "estás disfrutando muchísimo, estás demostrando que eres una gran superviviente, tienes que relajarte".

Tendremos que esperar hasta el jueves para ver cómo se han adaptado Anita y Montoya -que por cierto ha sido salvado una vez más por la audiencia, dejando la expulsión entre Carmen Alcayde, Laura Cuevas y Álex Adrover- a la llegada de Manuel, y si la influencer sigue adelante con su idea de abandonar el reality para no estar con su tentador.