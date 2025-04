Ancelotti: "Tenemos que aceptar los palos"

Madrid, 16 abr (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró tras la eliminación de su equipo ante el Arsenal en cuartos de final de la Liga de Campeones, que tienen "que aceptar los palos" y "tener la cabeza alta" para reaccionar en LaLiga y ganar la Copa del Rey.

"Hacer un análisis hoy no es correcto, tenemos que aceptar los palos que llegan por la eliminación. Se lo he dicho a los jugadores, hay que tener la cabeza alta porque en esta competición lo hemos hecho muy bien, mejor que otros, pero este año no ha sido igual y esto en deporte puede pasar", dijo en rueda de prensa.

En su análisis de partido, 'Carletto' lamentó que se anulase el penalti que señalaron a favor de su equipo en el primer acto que pudo cambiar el guion del partido.

"Pudimos tener un momento con el penalti que nos han quitado que pudo cambiar la dinámica de la eliminatoria, pero siendo honesto, el Arsenal ha defendido muy bien y hemos tenido dificultad para encontrar espacios. A nivel de intensidad hemos estado mejor pero no ha sido suficiente", valoró.

"A nivel de actitud, el equipo ha dado hoy todo lo que podía dar pero no siempre hemos sido capaces de hacerlo. Ha faltado, comparado con el año pasado, un poco de actitud colectiva", añadió.

Explicó Ancelotti que Dani Ceballos no fue titular porque "no estaba al cien por cien" y no dudó en la forma en la que reaccionarán sus jugadores a la derrota.

"Hay que manejar bien la parte triste del fútbol porque si se bajan los brazos, no estamos motivados en el siguiente partido es que no se maneja bien. Creo que el equipo va a focalizar bien los partidos que tenemos que jugar y ser protagonistas, son partidos muy importantes", reconoció.

"No temo por la respuesta del equipo. Les he dicho a los jugadores algo claro, hay que tener la cabeza alta, seguir peleando y luchando. Tenemos que aprender de este momento para ser mejores el próximo partido", sentenció antes de marcharse de la sala de prensa asegurando que si volviese a jugar la eliminatoria no cambiaría nada. EFE