Ancelotti: "El día que acabe aquí solo puedo estar agradecido al club"

Madrid, 16 abr (EFE).- El italiano Carlo Ancelotti aseguró que no sabe si continuará como entrenador del Real Madrid la próxima temporada, tras ser eliminado en cuartos de final de la Liga de Campeones al caer en los dos partidos de la eliminatoria ante el Arsenal, y aseguró que el día que acabe su etapa en el club solamente podrá "estar agradecido".

"No puedo hablar de esto ahora. No sé si es mi ultimo partido en la Champions, puede pasar si el club decide cambiar. Puede ser este año o el próximo cuando acabe mi contrato", aseguró en rueda de prensa en el Santiago Bernabéu.

"No hay ningún tipo de problema, el día que acabe aquí solo puedo agradecer al club. Puede ser mañana o en años, lo único que voy a hacer es darle las gracias al club. Si el contrato se acaba o no a mí me da exactamente igual", añadió.

Aceptó la crítica que le llega 'Carletto' por una nueva derrota y la eliminación de la Liga de Campeones, pero intentó mirar con esperanza lo que le queda de temporada, la pelea por LaLiga, la final de Copa del Rey y el Mundial de Clubes.

"Que alguien considere que soy el único culpable no me cambia lo que pienso. En los próximos días prepararé el próximo partido para seguir en la pelea por LaLiga y la final de la Copa del Rey. Me da exactamente igual el resto", manifestó antes de reconocer que no ha pensado nunca decirle al presidente, Florentino Pérez, que no es el entrenador adecuado para el Real Madrid. EFE