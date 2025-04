Agustín Álvarez: “Si ascendemos me gustaría quedarme, pero no depende de mí”

Elche (Alicante), 16 abr (EFE).- El delantero uruguayo del Elche, Agustín ‘Canario’ Álvarez, aseguró este miércoles, en rueda de prensa, que si el equipo, líder de Segunda, logra el ascenso, le gustaría seguir en el conjunto ilicitano la próxima temporada, si bien precisó que no es una decisión que dependa de él, al estar cedido hasta junio por la Unione Sportiva Sassuolo.

“Tengo dos años más de contrato, pero depende de los clubes. Y es algo que dejo en la mano de la gente que se tiene que ocupar de ello”, dijo el jugador charrúa, que aprovechó para felicitar al Sassuolo por su ascenso a la máxima categoría del fútbol italiano.

Agustín Álvarez valoró la experiencia vivida recientemente con la selección de Uruguay a pesar de no participar en ninguno de los dos partidos clasificatorios para el Mundial.

“No me tocó sumar minutos, pero sí entrenar con los compañeros, que juegan en los mejores equipos y tienen un grandísimo nivel”, comentó el delantero, que explicó que todos los futbolistas uruguayos desean “ir a la selección”.

“Aunque no te toque jugar, das el máximo y te entregas por la selección. Me tocó aprender mucho de un entrenador como Bielsa y también de todos los compañeros, como Darwin. Me pone muy feliz ir aunque no haya jugado”, aseguró.

El ariete de San Bautista admitió que el Elche está en una gran dinámica, pero no se atrevió a valorar las opciones de ascenso, a pesar de que herramientas como la Inteligencia Artificial afirman que tiene más de un 85% de opciones de lograrlo.

“No miro mucho los números, me enfoco en el día a día”, dijo Álvarez, que reconoció que el Elche se encuentra ahora en una gran dinámica tras haber sumado cuatro victorias consecutivas y aprobar su asignatura pendiente como visitante.

“Pudimos mejorar ese puntito fuera de casa ante rivales durísimos. El grupo está bien y queremos ascender”, afirmó el delantero, que añadió que el vestuario está convencido del objetivo.

Agustín Álvarez valoró la unión del vestuario y la competencia entre los jugadores como uno de los factores claves del buen funcionamiento del Elche y admitió que es un jugador al que le gusta celebrar las victorias con efusividad “porque los partidos están siendo duros y trabados”.

En cuanto a con qué jugador se siente más cómodo en el ataque, el uruguayo indicó que se siente bien tanto con Mourad como con Sory Kaba y valoró poder haber disfrutado de muchos minutos tras varios años en Italia sin apenas participación. EFE

pvb sm/jpd