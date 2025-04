Traders de Citi logran ingresos récord gracias a la volatilidad

(Bloomberg) -- Citigroup Inc. se acercó más a un objetivo de rentabilidad clave en el primer trimestre, cuando los operadores bursátiles de la empresa superaron las expectativas y el banco obtuvo ingresos récord en sus divisiones de gestión de patrimonio y minorista.

La división de trading se benefició de la volatilidad de los mercados globales y obtuvo US$6.000 millones en ingresos durante el período, gracias a un aumento del 8% en renta fija y del 23% en acciones. Esta cifra superó el promedio de US$5.740 millones de las estimaciones de analistas compiladas por Bloomberg.

El negocio de gestión de patrimonio del banco, un área clave de interés bajo la dirección de la directora ejecutiva Jane Fraser, experimentó un aumento de los ingresos del 24%, hasta una cifra récord de US$2.100 millones. El mayor incremento provino de la división Wealth at Work del banco, que ofrece asesoramiento personalizado a abogados y empresas de servicios profesionales.

En conjunto, los resultados ayudaron a Citigroup a elevar su retorno sobre el capital tangible (ROC), un indicador clave de rentabilidad, al 9,1% en el trimestre. Fraser se fijó el objetivo de alcanzar un ROC de entre el 10% y el 11% para finales del próximo año, acercándolo más a sus competidores.

Como parte de ese esfuerzo, la máxima ejecutiva ha reorganizado el banco, contratado a líderes externos y eliminado miles de puestos de trabajo. La compañía también está reestructurando su área administrativa y sus controles en un intento por eliminar sanciones regulatorias pendientes.

La utilidad de la empresa aumentó un 21%, hasta los US$4.100 millones, en los tres primeros meses del año, o US$1,96 por acción. Esta cifra superó con creces el promedio de US$1,84 estimado por los analistas.

Los operadores de renta fija de la empresa generaron US$4.500 millones en ingresos, mientras que los de acciones registraron US$1.500 millones, superando en ambos casos las previsiones. Sin embargo, los ingresos de renta variable de Citigroup fueron inferiores a los aumentos de más del 40% de sus rivales JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley.

Los ingresos por suscripción de deuda y acciones cayeron durante el trimestre debido a que la incertidumbre en torno a las políticas comerciales de Donald Trump frenó la actividad de operaciones. La guerra comercial del presidente estadounidense ha sacudido los mercados y generado temores de que EE.UU. pueda caer en recesión.

A pesar de ello, los banqueros de inversión de la firma lograron registrar un aumento del 12% en los ingresos, hasta los US$2.000 millones, impulsado en gran medida por las comisiones por las fusiones y adquisiciones que se cerraron durante el trimestre.

“Cuando todo esté dicho y hecho, y los desequilibrios comerciales de larga data y otros cambios estructurales hayan quedado atrás, EE.UU. seguirá siendo la principal economía del mundo y el dólar seguirá siendo la moneda de reserva”, afirmó Fraser en un comunicado.

Traducción editada por Paulina Munita.

