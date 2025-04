Ministerio de Salud en Gaza estima en 3.100 los cadáveres bajo escombros o inaccesibles

Jerusalén, 15 abr (EFE).- El Ministerio de Sanidad gazatí estima que los cadáveres de al menos 3.100 palestinos siguen atrapados bajo los escombros o en lugares inaccesibles para ambulancias y rescatistas en la Franja de Gaza, confirmó este martes a EFE el director de la unidad del ministerio a cargo del recuento de fallecidos, Zaher al Waheidi.

Al Waheidi explicó que el ministerio, parte del Gobierno de Hamás en el enclave, aún está evaluando otras 4.143 denuncias de desaparición de personas por parte de sus familiares que todavía no han sido verificadas (podrían haber fallecido, pero también encontrarse detenidas o vivas pero en paradero desconocido), además de las 3.100 confirmadas.

Durante el alto el fuego en Gaza, entre el 19 de enero y el 18 de marzo (cuando Israel lo interrumpió con una oleada de bombardeos de madrugada), los trabajos de búsqueda de cuerpos se aceleraron, y los rescatistas lograron recuperar 1.100 cadáveres.

"Cada notificación se somete al comité judicial, pero el Ministerio de Sanidad se compromete a no publicar ningún nombre hasta que concluyan los procedimientos legales", explicó Al Waheidi en un intercambio de mensajes, acerca de cómo la institución procesa las solicitudes de las familias sobre sus allegados desaparecidos.

El funcionario aclaró que no todas las denuncias pasan el filtro y pueden descartarse por tres motivos principales: que el comité determine que la persona desaparecida no murió por la guerra, sino por causas naturales; que determine que su muerte está relacionada con la ofensiva israelí de forma indirecta (infartos al encontrarse cerca de ataques, malnutrición, etc); o que el comité no pueda confirmar que la persona falleció (pudiendo estar detenido por las fuerzas israelíes o desaparecido, pero vivo).

Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en Gaza hay en estos momentos 50 millones de toneladas de escombros, a los que ha quedado reducida buena parte de la Franja tras más de año y medio de guerra.

Entre ellos, pero también en zonas inaccesibles a lo largo de Gaza (el 66 % del territorio está ahora mismo sometido a órdenes de evacuación o tomado por el Ejército israelí en áreas donde el tránsito está sometido a su aprobación), se encuentran miles de cuerpos que aún no han podido ser rescatados.EFE