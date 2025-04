Merino: "En un campo de fútbol pueden pasar mil cosas y por eso tenemos tanto respeto al Real Madrid"

El futbolista español de Arsenal Mikel Merino expresó que "en un campo de fútbol pueden pasar mil cosas y por eso" tiene "tanto respeto" al Real Madrid, antes de la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu, partido al que llegan con una renta de tres tantos.

"Tiene que ser la mentalidad (remontar) que tiene un equipo. Si fuera al revés, tendríamos esa mentalidad. En un campo de fútbol pueden pasar mil cosas y por eso les tenemos tanto respeto. No he hablado nada con mis compañeros de ese tema", expresó en 'El Partidazo de COPE' sobre la fe en el madridismo de remontar el 3-0 de la ida.

El centrocampista navarro admitió que el equipo "sabe" ese idilio del Real Madrid con la competición continental, con remontadas 'in extremis' que "son hechos que han pasado años anteriores y más en Champions". "Va a ser un partido bonito e importante; como uno de los veteranos intentaré aportar mi experiencia, pero mis compañeros están bastante tranquilos", agregó.

"El resultado siempre te genera algo, te cambia. Lo que hemos hecho toda la temporada es ser fieles a nuestra manera de jugar, a ser dominantes, ser valientes", reconoció sobre el planteamiento de los 'gunners' con la ventaja de tres goles con la que llegan a Madrid.

Y ante un gol tempranero del conjunto madridista, Merino cree que es importante ser fuertes en el "aspecto psicológico", que es "muy importante". "Y con el Madrid, más por todo lo que hay detrás; pero el equipo está preparado. Hay que adaptarse a lo que ocurra y estar concentrado. Mentalmente trabajamos mucho todos los días, el míster nos pone en situaciones de estrés y nos prepara para cualquier tipo de partido", relató.

El futbolista español confesó que si pudiera vetar a un jugador madridista sería Rodrygo Goes, el que "más" le "gusta". "Todos son jugadores de un nivel altísimo, todos me encantan, pero ya he dicho que me gustaría jugar con él. Es muy bueno técnicamente, entre líneas juega muy bien, va al espacio bien... Me gusta mucho verle jugar. Es un perfil que a todo centrocampista le gustaría jugar con él", explicó.

Finalmente, valoró su actual rol en el Arsenal, de falso '9' ante las lesiones en el puesto de ariete. "Está siendo una temporada especial, no solo por los goles, por disfrutar de una posición distinta y que nunca había experimentado en mi carrera. Parece ser que estoy dando rendimiento", concluyó.