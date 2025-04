MAS venezolano denuncia "campaña difamatoria" contra opositores que llaman a votar en mayo

Caracas, 15 abr (EFE).- El partido opositor venezolano Movimiento al Socialismo (MAS) denunció este martes una "campaña difamatoria" dentro del antichavismo contra quienes participarán o llaman a votar en las regionales y legislativas del 25 de mayo, comicios rechazados por los líderes de la oposición mayoritaria, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

"Yo respeto al que no quiere ir a votar, pero también me tienen que respetar a mí o cualquier ciudadano que decida participar, (...) lo mínimo que debería haber es respeto", dijo a EFE la vicepresidenta nacional del MAS, María Verdeal, quien inscribió su candidatura para la Asamblea Nacional (AN, Legislativo).

Se trata, sostuvo, de una campaña "difamatoria y, además, de injuria contra quienes piensan diferente" y defienden que el voto siga "siendo un instrumento de cambio y de protesta".

La organización socialista, según su vicepresidenta, insiste en su llamado a participar en unas votaciones en las que también se elegirán los miembros de los consejos legislativos regionales y en las que participarán -dijo- "dirigentes de todo tipo".

"No se trata de pasar la página, sino de leer el libro completo, y en los capítulos están las elecciones, la grave crisis económica y social del país y los presos políticos por quienes hay que seguir luchando sin rendirse", agregó la dirigente del MAS, partido que respaldó la candidatura de González Urrutia en las presidenciales de 2024.

La oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), mantiene su rechazo a lo que considera una convocatoria a una elección "precipitada, injusta y viciada" por parte de "un árbitro severamente cuestionado", en referencia al Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por el chavismo-, que proclamó la reelección de Nicolás Maduro en los comicios de 2024.

Sin embargo, partidos opositores que integran esa coalición opositora, como Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento Por Venezuela (MPV), han llamado a participar en los venideros comicios, además de políticos antichavistas como el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, a quien Primero Justicia (PJ) expulsó junto con otros cinco de sus miembros por "traicionar" la "unidad".

Este lunes, el exdiputado Juan Pablo Guanipa, uno de los principales aliados de Machado, acusó de ser cómplices de una "farsa electoral" a los opositores que participarán en los próximos comicios. EFE