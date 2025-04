Más de 50 muertos en una serie de ataques intercomunitarios en el centro de Nigeria

Más de 50 personas han muerto a causa de una serie de ataques intercomunitarios perpetrados en la noche del domingo al lunes en el estado nigeriano de Plateau, situado en el centro del país africano, según ha denunciado la ONG Amnistía Internacional (AI), una semana después de que las autoridades locales informaran de la muerte de medio centenar de personas en ataques llevados a cabo por hombres armados contra varias comunidades de dicho estado.

Amnistía Internacional ha informado de la muerte de 51 personas a manos de hombres armados que "también arrasaron aldeas y saquearon casas, destruyendo todo a su paso". "Muchas de las víctimas del último ataque mortal que no pudieron huir, incluidos niños y ancianos, han sido masacradas y abandonadas en charcos de sangre", ha denunciado a través de un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook.

La ONG, que ha condenado "enérgicamente" los hechos, ha pedido que se investiguen "las inexcusables fallas de seguridad que han permitido estos horribles ataques apenas dos semanas después de la muerte de (otras) 52 personas". Asimismo, ha manifestado que "emitir declaraciones insulsas condenando estos horribles ataques no es suficiente" y que "se debe demostrar un compromiso genuino con la protección de la población, exigiendo responsabilidades a los presuntos autores y garantizando justicia para las víctimas".

"Mientras que el presidente (nigeriano), Bola Tinubu, afirma que su Gobierno está implementando nuevas medidas de seguridad para abordar la creciente inseguridad en el país, los recientes ataques en el estado de Plateau demuestran que las medidas de seguridad implementadas no están funcionando", ha señalado, agregando que en este territorio más de 1.300 personas fueron asesinadas entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, de las cuales 533 eran mujeres y 263 niños.

En este sentido, AI ha sostenido que "los patrones de recientes ataques mortales en las zonas rurales del estado de Plateau demuestran claramente que las autoridades nigerianas han dejado a estas comunidades a merced de hombres armados desenfrenados". "La incapacidad de las autoridades nigerianas para controlar la oleada de violencia está costando vidas y medios de subsistencia a la población, y sin una acción inmediata, podrían perderse muchas más vidas", ha alertado.

No obstante, Tinubu, ha cifrado en "más de 40" las víctimas mortales en este "derramamiento de sangre" que ha calificado de "tragedia" y ha condenado "enérgicamente la violencia". Asimismo, ha instado al gobernador, Caleb Mutfwang, a "reunir la voluntad política necesaria para resolver la crisis y establecer una paz duradera", según reza un comunicado de la Presidencia de Nigeria.

"En su llamamiento a la armonía entre los habitantes del estado de Plateau, Tinubu ha enfatizado la importancia del amor y la unidad más allá de las fronteras religiosas y étnicas. Anima a los líderes comunitarios, espirituales y políticos, tanto dentro como fuera del estado, a unirse y poner fin al ciclo de represalias que han hecho la vida insoportable a las comunidades afectadas", reza un comunicado.

Tinubu ha declarado que "la violencia constante entre las comunidades del estado de Plateau, arraigada en malentendidos entre diferentes grupos étnicos y religiosos, debe cesar", y ha reiterado su compromiso de apoyar al gobernador "en la promoción del diálogo, el fomento de la cohesión social y la rendición de cuentas, pasos cruciales para la resolución definitiva del conflicto".

"He ordenado a las agencias de seguridad que investiguen a fondo esta crisis e identifiquen a los responsables de orquestar estos actos violentos. No podemos permitir que continúen esta devastación y los ataques de ojo por ojo. Ya es suficiente", ha manifestado, antes de subrayar que "no podemos ignorar los problemas subyacentes". "Es hora de abordarlos de manera justa y encontrar una solución duradera", ha zanjado.