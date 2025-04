Luitingo despeja los rumores sobre su relación con Jessica Bueno: "No habrá reconciliación"

En los últimos días, Luitingo ha estado en el punto de mira tras compartir en redes sociales una serie de mensajes y composiciones que muchos interpretaron como intentos de reconquistar a Jessica Bueno. Sin embargo, el exfinalista de GH VIP ha salido al paso de las especulaciones y ha sido contundente al aclarar su postura: no está buscando una segunda oportunidad con la modelo.

"Yo el tema de las palabras de apoyo... al final me he pegado un año y pico con ella, con todos los niños, con todo el mundo, y deseo el bien. No quiero que le pase lo que le pasó. Y no nos damos ningún tipo de maldad ni de rencor", ha asegurado el artista, dejando claro que, aunque mantiene un respeto y cariño por Jessica, sus recientes publicaciones no tienen como fin reavivar su relación sentimental.

A pesar del revuelo que han generado sus canciones y mensajes, Luitingo también ha confesado el lado más oscuro de su exposición mediática. "Me han deseado hasta la muerte, lo peor para mi familia.. increíble. Nunca me imaginé vivir algo así en redes sociales, y menos dedicándome a la música", ha lamentado con sinceridad, señalando la dureza de las críticas que ha recibido.

Por otro lado, el cantante no descarta futuras colaboraciones musicales, y ha mostrado entusiasmo ante la idea de trabajar junto a Sergio Ramos, quien se ha declarado fan suyo. "Siempre nos hemos seguido mucho. Me gustaría conocerlo, siempre he sido fan de él, lógicamente", ha comentado con ilusión.

Así, Luitingo cierra la puerta a una reconciliación con Jessica Bueno, pero abre otras hacia nuevas oportunidades musicales y personales, dejando claro que su presente está enfocado en el crecimiento profesional.