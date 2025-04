La SEC rechaza solicitud de DOGE de acceder a algunos datos de la agencia

(Bloomberg) -- Un miembro del equipo de eficiencia gubernamental de Elon Musk pidió al presidente subrogante de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Mark Uyeda, que concediera acceso a algunos datos de la agencia, según personas familiarizadas con el asunto.

El acceso a los datos solicitado por Eliezer Mishory, que dirige el equipo DOGE en la SEC, incluye correos electrónicos del personal, datos de personal, contratos y sistemas de pagos, dijeron las personas, hablando bajo la condición de anonimato.

La dirección de la SEC, incluido Uyeda, se ha opuesto a la solicitud, según estas personas.

No está claro si el equipo del DOGE ha obtenido acceso a alguno de los datos o por qué buscaba esos registros. Como principal regulador de valores del país, la SEC mantiene un vasto repositorio de información confidencial sobre investigaciones en curso, identidades de denunciantes, registros de operaciones en tiempo real y documentos sobre las estrategias de los participantes en el mercado.

Un portavoz de la SEC declinó hacer comentarios. Mishory no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Paul Atkins, un reputado consultor de Washington y excomisionado de la agencia, fue confirmado como presidente de la SEC por el Senado de EE.UU., pero aún no ha jurado su cargo. Durante su audiencia de confirmación, Atkins dijo que estaba dispuesto a trabajar con DOGE en la “creación de eficiencias en la agencia”.

La SEC acusó en enero al líder de DOGE, Musk, de no revelar adecuadamente su adquisición de acciones de Twitter.

Mishory ha representado al grupo de eficiencia gubernamental en la agencia desde su llegada a principios de este mes. Anteriormente trabajó como abogado principal en Kalshi Inc, el mercado de predicciones supervisado por la Commodity Futures Trading Commission.

