Irán afirma ahora que la segunda ronda de negociaciones con EE.UU. se realizará en Omán

Teherán, 15 abr (EFE).- Irán afirmó que la segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos acerca de su programa nuclear se celebrará en Omán el sábado, y no en Roma como se había informado hasta ahora.

“Después llevar a cabo consultas, se decidió que Mascate será la sede de la segunda ronda de estas conversaciones, que se celebrará el sábado 19 de abril”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, a la agencia estatal IRNA a última hora de anoche.

Italia informó ayer de que acogería la segunda ronda de negociaciones entre los dos rivales, según confirmó el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani.

El canciller explicó que su Gobierno había dado "una respuesta positiva" a la "petición de las partes implicadas, incluido Omán", que ejerce como mediador entre Teherán y Washington.

De hecho, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó ayer por la tarde en conversaciones con sus homólogos iraquí, Fuad Hussein, y saudí, Faisal bin Farhan Al Saud, que esta segunda ronda se llevaría a cabo en un país europeo.

“La próxima ronda de negociaciones que se llevará a cabo en un país europeo con el ministro de Asuntos Exteriores de Omán como intermediario”, dijo Araqchí a su par saudí, según un comunicado del Ministerio de Exteriores.

El Gobierno iraní no explicó los motivos del cambio de sede de las negociaciones con su rival, que se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volviese a amenazar al país persa si no se alcanza un acuerdo.

"No pueden tener un arma nuclear, y tenemos que ir rápido porque están cerca de tenerla. Si tenemos que hacer algo drástico lo haremos. Y no lo hago por nosotros, sino por el mundo. Son gente radicalizada y no pueden tener un arma nuclear", dijo en la Casa Blanca junto al presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Irán y Estados Unidos mantuvieron el sábado una primera ronda de negociaciones en Omán, en busca de un acuerdo sobre el programa nuclear iraní en unas conversaciones que Teherán calificó de “constructivas” y Washington como “positivas”.

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo firmado en 2015 entre Irán y otras potencias, que establecía límites estrictos a las actividades nucleares de Teherán a cambio de un alivio de las sanciones. EFE