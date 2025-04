Crónica del Real Madrid - Paris Basketball: 73-81

El Real Madrid tendrá que jugar un partido más del 'Play-In' de la Euroliga 2024-2025 después de perder este martes en el Movistar Arena por 73-81 ante el Paris Basketball francés tras un partido que su rival supo gestionar mejor, ayudado por los nervios y errores del teórico más experimentado en estas lides y que contaba con el 'factor cancha'.

El conjunto de Chus Mateo gastó su primera bala y ahora tendrá que aprovechar la última de este viernes, también ante su afición, ante el Bayern Múnich alemán. Ante un atrevido rival, que dominó desde el inicio del segundo cuarto hasta el final, se condenó en una noche discreta, sobre todo de piezas claves como Mario Hezonja (8 puntos, 2/7 en triple) y Dzanan Musa (3), además de tener que jugar mucho tiempo sin Walter Tavares (7 y 1 rebote) por dos tempraneras faltas.

El reencuentro dos semanas después tuvo esta vez color negro, el que más brilló en el electrónico, aunque, dado lo que había en juego, no fue tan anotador. El equipo de Tiago Splitter, bajo el mando de TJ Shorts (23 puntos y 9 asistencias), aprendió la lección de su anterior derrota y esta vez supo atajar la reacción del conjunto local donde sobresalió Facundo Campazzo (17 puntos) en un mal partido exterior (7/27 en triple).

El Paris Basketball no varió un ápice su actitud ofensiva, liderado por un Shorts, no tan anotador, pero sí generador para sus compañeros, y del explosivo Hifi, pero endureció bastante su defensa, sobre todo en la 'pintura', donde se vio favorecido por las dos tempraneras faltas de Tavares, castigado con una técnica por su protesta.

Sin el caboverdiano, que ya había marcado territorio en un par de acciones, el conjunto francés pudo imponer mejor su juego en medio de un carrusel continuo de rotaciones por parte de Tiago Splitter. El Real Madrid empezó fino desde el triple, mucho mejor que su rival, no tan acertado como hace dos semanas, pero que encontró desde ahí a Sy, que mantuvo a los suyos en un primer amago madridista de inicio (13-8).

Sin embargo, el choque se fue inclinando poco a poco hacia el lado visitante en un partido cuyo endiablado ritmo sólo se veía frenado por inoportunos parones por averías en el reloj. El equipo francés no se descentró y firmó un parcial de 0-7 para coger la delantera (18-23) y confianza.

Chus Mateo no acertaba a parar a Shorts ni a Hifi, mientras que Serge Ibaka no suplía esta vez con acierto a Tavares. Hayes se hizo 'gigante' en la zona y cortocircuitó por ahí al once veces campeón de Europa, lastrado también por su falta de acierto en canastas teóricamente sencillas bajo el aro y apabullado en una de sus armas, el rebote (13 a 25 al descanso).

Un arreón local le permitió abortar el primer intento de escapada del Paris Basketball y un costa a costa de Garuba puso el 31-33 que obligó a Splitter a parar el partido. Entonces, apareció en la cancha Hifi, que demostró por qué ha sido nombrado 'Estrella Emergente' de la Euroliga y que firmó ocho puntos en tres acciones espectacular para lanzar a los suyos al descanso, cerrado con una canasta 'marca de la casa' de Shorts ante Garuba y con un peligroso 36-46 para los intereses locales, con casi la mitad de los puntos parisinos entre el base (11), que además aportaba cinco asistencias, y el escolta (11).

EL REAL MADRID REACCIONA AL PEOR MOMENTO, PERO SE AHOGA EN LA ORILLA El actual subcampeón necesitaba mejorar mucho sus prestaciones, entre ellas las de Mario Hezonja y Dzanan Musa, discretos en los primeros 20 minutos. La vuelta de Tavares le dio más empaque por dentro, pero Shorts no estaba por la labor y logró que los suyos estirasen aún más el marcador (41-54) y comenzasen a poner muy caro el billete a los 'playoffs'.

El Real Madrid era algo presa de los nervios (Tavares falló incluso un mate), pero logró rehacerse desde la defensa para volver a meterse en el partido con un parcial de 8-1 (49-55) liderado por Campazzo. Splitter llamó al orden y un triple de Malcolm y un '2+1' de Shorts, con el añadido de la cuarta de Tavares, devolvió un cómodo control al conjunto parisino (51-62) a menos de 3:30.

Sin embargo, cuando el escenario no era el propicio, el actual subcampeón tiró de casta y de intensidad para no permitir ninguna canasta más y firmar un 7-0 de parcial hasta el final del tercer cuarto (58-62) que podría haber sido mejor sin Feliz no se hubiese dejado dos tiros libres por el camino y Deck hubiese atinado en un contraataque.

El Real Madrid mantuvo la intensidad, con un Ibaka ahora sí supliendo bien a Tavares sobre todo en energía, y pudo retomar el mando en el electrónico, pero los triples, liberado, de Hezonja y, un tanto precipitado, de Llull, no entraron. Paris Basketball se resistía a soltar su renta, aguantaba y dos triples, uno de ellos estratosférico de Hifi y tras una innecesaria falta en ataque de Hezonja, le dieron aire (68-74) antes de que una pérdida de Musa y otro acierto de tres de Jantunen ajusticiasen.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 73 - PARIS BASKETBALL, 81 (36-46, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (17), Abalde (8), Deck (10), Garuba (6) y Tavares (7) --quinteto inicial--; Hezonja (8), Musa (3), Llull (3), Feliz (7) e Ibaka (4).

PARIS BASKETBALL: Shorts (23), Herrera (5), Ward (11), Hayes (10) y Jantunen (6) --quinteto inicial--; Hifi (15), Malcolm (5), Sy (6), Kratzer (-) y Ouattara (-).

--PARCIALES: 22-27, 14-19, 22-16 y 15-19.

--ÁRBITROS: Belosevic, Lottermoser y Ryzhyk. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Movistar Arena.