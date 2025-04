Chile busca financiamiento para proyecto de fundición de cobre

(Bloomberg) -- La Empresa Nacional de Minería de Chile, Enami, está en conversaciones con fabricantes y traders interesados en financiar un proyecto de fundición de más de US$1.400 millones, en un momento en que el principal país minero de cobre trata de frenar la caída de su capacidad de procesamiento.

Enami ha sido contactada por usuarios de cobre, así como por empresas globales de comercialización para aportar fondos para reconstruir la fundición Paipote, que fue paralizada a principios del año pasado, dijo el lunes en una entrevista el vicepresidente ejecutivo, Iván Mlynarz.

Invertir dinero en la fundición parece tener poco sentido comercial en estos momentos, dado el exceso de oferta mundial, que puede verse exacerbada por el empeño de Estados Unidos en autoabastecerse de cobre. Pero Mlynarz afirma que el proyecto es viable, teniendo en cuenta que utilizaría tecnología más eficiente y produciría subproductos como oro y ácido sulfúrico. Chile es uno de los países que buscan impulsar la fundición local por razones de sostenibilidad y para aliviar su dependencia de China.

Enami ha empezado a sondear a asesores para un proceso de financiación del proyecto, en el que la empresa estatal conservará el 100% de la propiedad, dijo Mlynarz. Una opción es que los compradores de metal paguen por adelantado el cobre. Los prestamistas multilaterales ofrecen otra opción, dijo.

Mlynarz está intentando poner en marcha el proyecto antes de que finalice el mandato del presidente Gabriel Boric en marzo, y obtener los permisos ambientales y los resultados de una auditoría independiente a mediados de año.

Por otra parte, la otra empresa minera estatal chilena, Codelco, está trabajando en una propuesta para desarrollar una nueva fundición con capital privado. Codelco cerró una de sus fundiciones en 2023 por razones ambientales, mientras que una propuesta de endurecimiento de las normas sobre emisiones supone una amenaza para otra.

El otro gran proyecto de Enami es el litio. Las últimas perforaciones sitúan los recursos del proyecto Altoandinos en unos 3 millones de toneladas del metal blanco. Esto indica que podría alcanzar una producción anual de hasta 100.000 toneladas, frente a las 60.000 toneladas estimadas inicialmente, según Mlynarz.

La empresa estatal busca un socio para explotar Altoandinos, y cuatro candidatos preseleccionados —Rio Tinto Group, la china BYD Co., la francesa Eramet SA y la surcoreana Posco Holdings Inc.— presentarán ofertas vinculantes el 21 de abril y el ganador se elegirá en mayo. Los licitadores apuestan por que el litio se recupere desde los niveles más bajos en casi cuatro años, a medida que el exceso de oferta se abre paso a través de las cadenas de suministro de baterías.

Traducción editada por Paulina Steffens.

