Cate Blanchett confiesa que se plantea dejar la interpretación tras sus vacaciones en Madrid

Este fin de semana, los visitantes del Museo Thyssen se quedaban sin palabras al ver a la actriz australiana Cate Blanchett recorriendo la pinacoteca como si de una turista más se tratase en compañía de su marido, Andrew Upton, y de sus cuatro hijos.

Una visita privada a Madrid de la que apenas ha trascendido ningún detalle, y tras la que la protagonista de 'Blue Jasmine' ha concedido una entrevista a 'Radio Times' en la que ha revelado que está pensando seriamente en retirarse del mundo de la interpretación.

A punto de estrenar la película 'Confidencial' ('Black Bag') -un thriller de espionaje dirigido por Steven Soderbergh que protagoniza junto a Michael Fassbender- ha confesado su intención de dejar el mundo de la actuación ya que hay "muchas cosas otras cosas" que quiere hacer con su vida.

"Mi familia pone los ojos en blanco cada vez que lo digo, pero lo digo en serio. Lo de dejar de actuar va en serio" ha asegurado, reconociendo que no le gusta dar entrevistas porque "nadie me resulta más aburrido que yo misma y encuentro a otras personas mucho más interesantes". "Cuando vas a un programa de entrevistas, o incluso aquí, ahora, y luego ves fragmentos de cosas que has dicho, sacados de contexto y en cursiva, suenan muy contundentes. Yo no soy esa persona" ha defendido.

La actriz también se ha sincerado sobre cómo lleva la fama, admitiendo que se ha pasado "toda una vida" intentando encontrarse "cómoda con la sensación de sentirse incómoda". "Pasó mucho tiempo hasta que estuve remotamente cómoda con la idea de ser fotografiada" ha explicado.

Su papel como espía junto a Fassbender en Confidencial (Black Bag) es el último de los muchos roles que la actriz ha encarnado en una carrera de más de 30 años en la que acumula títulos tan populares como 'El curioso caso de Benjamin Button', 'Life Aquatic', 'Thor: Ragnarok', 'Carol' o las trilogías de 'El Señor de los Anillos' y 'El Hobbit'.

Una notable trayectoria en la que acumula múltiples galardones como cuatro Globos de Oro, otros cuatro BAFTA, el César de Honor o el Goya Internacional y que le ha valido dos Oscar: el primero en 2005 como mejor actriz de reparto por 'El aviador', el biopic de Howard Hughes dirigido por Martin Scorsese, y la segunda en 2014 como mejor actriz protagonista en el filme de Woody Allen 'Blue Jasmine'.