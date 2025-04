72-82. El Unicaja certifica en Italia su presencia en las fase final de la BCL

Alberto Fuentes

Redacción dep, 15 abr (EFE).- El Unicaja, con una actuación coral y varios jugadores en dobles dígitos de valoración, se impuso este martes un complicado partido en Italia ante el Pallacanestro Reggiana (72-82) para ganar la eliminatoria por 2-0, por lo que evita un tercer envite y se clasifica para la fase final de la Liga de Campeones FIBA (BCL), que se jugarán en Atenas o París del 9 al 11 de mayo.

El pase a su tercera Final a Cuatro consecutiva se resolvió en Reggio Emilia, Italia, en la segunda entrega de esta eliminatoria, una plaza que iba a generar más dificultades que el partido de ida, resuelto con mucha autoridad por los malagueños (105-68).

Este ya fue un resultado atípico para un partido de ida cuartos de final, y también fue sorprendente cómo comenzaron los dos equipos este martes en tierras italianas, con un primer cuarto de bajísimos porcentajes de tiro, muchos errores, pocas canastas (17-12) y alta intensidad defensiva.

Lo decía el técnico de la Reggiana justo después de perder el pasado miércoles en el Martín Carpena, que debían aumentar el nivel físico si querían tener opciones de remontar la serie contra el vigente campeón de la competición, y eso hicieron.

Para ello, esta vez sí contaban con el pívot Kenneth Faried, estrella del equipo y mítico exjugador de los Denver Nuggets de la NBA, con una carrera más que contrastada en la mejor liga del mundo. A sus 35 años, sigue explotando sus cualidades físicas y fue el mejor de los suyos con 16 puntos y 23 de valoración.

Nihad Djedovic y Killian Tillie lideraron la anotación de un gran segundo cuarto de Unicaja, clave para el devenir del encuentro, donde dieron ese paso adelante en ataque y lograron establecer su estilo de juego abierto ante los italianos, más erráticos. Los castigaron mucho en las pérdidas.

Ese parcial de 20-34 era fiel reflejo de la explosión anotadora de los chicos de Ibon Navarro, que se fueron ganando al descanso por nueve puntos que pudieron ser más si Jamar Smith, ex de Unicaja, no hubiera metido cuatro triples para mantener a su equipo no demasiado lejos.

Unicaja lideraba con claridad, pero sin una sensación de dominio. El Pallacanestro tenía mucho que decir aún y salió mejor tras el descanso, con un parcial de 8-0 que puso el 50-53. Lo paró Ibon Navarro para poner orden y dar con la clave para evitar la remontada.

Tanto insistió el equipo local, revolucionado y con una ración extra de motivación, que se colocó de nuevo por delante con un palmeo de Faried en el cierre del tercer cuarto. Pero Unicaja fue persistente y paciente y el momento de rotura llegó a falta de 4:46 minutos para el final.

Entre la alternancia en el marcador, apareció Kendrick Perry con dos triples consecutivos, uno de ellos desde ocho metros, para poner tierra de por medio (61-68) y poner la primera rúbrica casi definitiva de la victoria que terminó de ejecutar Tyson Pérez con un dos más uno en el último sprint.

Luchó cuanto pudo la Reggiana, pero cayó con la cabeza alta. El Unicaja participará en sus terceras finales de Liga de Campeones ante otros tres rivales, uno de ellos el Galatasaray, a falta de conocerse los otros dos integrantes este miércoles, con opciones para la presencia el otro equipo español que sigue con vida, La Laguna Tenerife.

- Ficha técnica:

72 - Pallacanestro Reggiana (17+20+19+16): Winston (12), Barford (12), Grant (0), Cheatham Jr (9), Faye (6) -quinteto inicial- Faried (16), Gombauld (0), Smith (14), Uglietti (0), Vitali (3), Chillo (0).

82 - Unicaja (12+34+12+24): Díaz (7), Carter (9), Barreiro (2), Tyson Pérez (9), Kravish (1) -quinteto inicial- Perry (10), Osetkowski (11), Kalinoski (3), Tillie (11), Balcerowski (5), Djedovic (6), Taylor (8).

Árbitros: Gvidas Gedvilas, Martin Vulic y Gintaras Maciulis.

Incidencias: Segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final de Liga de Campeones FIBA, disputado en el Palasport Giulio Bigi de Reggio Emilia, Italia. EFE

