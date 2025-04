Unai Emery: "Tenemos que creer utilizando ahora Villa Park como fortaleza"

El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, pidió a sus jugadores y la afición "creer" en la remontada, "utilizando ahora Villa Park como fortaleza", ya que cree que la conexión entre los aficionados y la plantilla sumará "positivamente" en la vuelta de cuartos de final de la Champions ante el Paris Saint-Germain.

"Tenemos que creer, mostrando nuestras ganas de conseguirlo, respetándoles de la misma manera que lo hicimos allí, pero por supuesto intentando utilizar ahora Villa Park como nuestra casa y como nuestra fortaleza", expresó el técnico español en la rueda de prensa previa al duelo ante los parisinos de este martes.

El vasco recordó su "experiencias remontando" en el pasado, con " resultados positivos y negativos". "Pero ahora es algo diferente. Queremos escribir aquí la historia con el Aston Villa. El año pasado, en la Conference League, y este año en la Liga de Campeones, y espero que durante mucho tiempo en Europa", señaló.

"Por supuesto, 2-1, 3-1, cambia algo. Mucho, no. ¿Por qué? Porque tenemos que ganar con 2-1, y tenemos que ganar con 3-1. Ahora, tenemos que ganar con un gol más en nuestras expectativas", valoró el encuentro de la ida en París, donde compitieron como habían "planeado" pese a no obtener "el mejor" resultado. "Estamos equilibrados para la vuelta. Con un gol no es suficiente, pero si vamos ganando, podemos estar cerca", agregó.

Y para Emery será clave el binomio equipo-afición. "Si conectamos con nuestra afición, si transmitimos energía positiva, la afición nos va a ayudar mucho con su energía, y siempre para nuestros jugadores jugando en casa es algo que suma positivamente", defendió.

"Nuestro objetivo es intentar jugar con un plan fuerte en nuestra forma táctica mañana, y luego intentar ser consistentes e intentar entender cómo va el partido en 90 minutos", afirmó, aunque no cierra la puerta a una hipotética prórroga y tanda de penaltis. "Si vamos a la prórroga, fantástico, y si vamos a la tanda de penaltis, podría ser fantástico también", admitió.

"Después del partido de ida, jugábamos fuera, por supuesto, el resultado fue para ellos. Mostraron su predilección por esta competición y también jugando contra nosotros, pero nosotros también demostramos nuestra capacidad de competir, de acercarnos, de sumar con nuestras posibilidades para ganarles", advirtió.

Finalmente, resaltó el papel de Ollie Watkins en el equipo 'villano'. "Nos demostró que se sentía fantástico en Southampton, marcando goles. Jugó 30 minutos rindiendo realmente bien. Intenta estar concentrado al 100% y trata de utilizar sus habilidades y cualidades ayudando al equipo. Esta es la mentalidad que necesitaremos mañana para jugar el partido. Todos preparados y todos intentando dar lo mejor de sí mismos", concluyó.