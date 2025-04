Simeone: "A Julián Álvarez le decimos que Lewandowski lleva muchos más goles que él"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha alabado la "temporada enorme" del delantero argentino Julián Álvarez, autor de dos de los goles de la victoria del equipo ante el Real Valladolid (4-2), y ha desvelado que le motivan diciéndole que "Lewandowski lleva muchos más" tantos que él, y ha reconocido que aunque el francés Antoine Griezmann "no está en su mejor momento" lo sigue poniendo titular porque cree en él.

"Julián está haciendo una temporada enorme. Fuimos a buscar a ese jugador, necesitamos a ese jugador. Hubo momentos del partido, tanto en Sevilla como hoy, que asumió el rol del peso ofensivo del equipo. Necesitamos esas características. Está compitiendo muy bien, creo que en Liga lleva 14 goles; nosotros le decimos que Lewandowski lleva muchos más", declaró en rueda de prensa sobre 'la Araña', que acumula 26 dianas este curso, 14 en el campeonato doméstico.

Además, salió en defensa del francés Antoine Griezmann, que reconoció que "no está en el mejor momento". "Nos tiene acostumbrados siempre a tener asistencias, a tener goles, a ser siempre importante y determinante en todos los años que estuvo en el Atlético de Madrid. El entrenador lo sigue poniendo porque cree en él y porque, evidentemente, me gusta cómo juega. Tenemos siete partidos más y necesitamos tener a los mejores dentro del campo", expresó.

También explicó que al noruego Alexander Sorloth se le convence de su rol de revulsivo "hablándole con sinceridad y a la cara", y reconoció su sorpresa por la buena temporada de su hijo Giuliano. "Sinceramente, no esperaba que tuviese este rendimiento. Sí pensaba que nos podía ayudar, por eso pensé en tenerlo como un futbolista más para la plantilla, pero sinceramente está haciendo una temporada muy buena, muy fuerte, con mucha continuidad. Ojalá lo pueda sostener. Nadie le regaló nada y nadie le va a regalar, él lo sabe más que nadie porque me conoce más profundamente", manifestó.

Sobre el duelo ante el conjunto pucelano, el técnico argentino resaltó que han sido capaces de remontar como la jornada pasada. "Ha sucedido tanto en el partido con el Sevilla como hoy. Tanto el penal como el gol que pega en la barrera fueron fortuitos. Creo que en el penal de Clément -Lenglet- con el codo era una jugada en la que no sucedía nada, y en el tiro libre ni qué hablar. Lo importante es la reacción del equipo, lo importante es que vinieron el penal y el gol de Giuliano, en ese momento donde el partido estaba en un espacio complicado", subrayó.

"Después bajamos otra vez el paso del partido y en el segundo tiempo entramos con un paso un poco más calmo; eso siempre es mejor para el equipo que tiene que defender. Creo que después a partir del minuto 12 o 15 del segundo tiempo el partido fue hacia el lugar donde queríamos: verticalidad, gente en el área, jugadas de riesgo, tiros de media distancia, que ellos tuviesen que defenderse ya con más dificultades, y eso sucedió hasta el final del partido", continuó.

En este sentido, aseguró que son conscientes de que "no hay ningún partido que sea simple". "No hay momentos donde puedas controlar siempre. Hoy pasó el penal, el tiro libre que pega en la barrera... El fútbol no te espera, el fútbol necesita hoy, hoy y hoy. Y el hoy lo pudimos trabajar muy bien con un gran esfuerzo colectivo, como lo venimos haciendo toda la temporada. Hoy fue una respuesta muy buena por parte del grupo", indicó.

En otro orden de cosas, el 'Cholo' habló de la participación de Roro Riquelme saliendo desde el banquillo. "No hay que hacer mucho esfuerzo para mirar cuando un jugador está bien, cuando está dinámico, cuando está vertical, cuando juega pensando en las necesidades que tiene el equipo. Empezó muy bien la temporada, después tuvo un momento en el que participó menos y ahora está jugando porque lo está haciendo como el equipo lo necesita", expresó.

También valoró el regreso de Koke a la titularidad. "Koke es un jugador importantísimo para nosotros, lo hablábamos después del partido con el Sevilla, antes del partido con el Valladolid y lo vuelvo a repetir ahora. Es un jugador con jerarquía, un jugador que sabe lo que necesitamos y lo que queremos dentro del partido, un jugador que me conoce muy bien. Necesitamos que siga ahí y esté con nosotros", apuntó.

Por último, Simeone aseguró que Thomas Lemar ha trabajado "muchísimo y con mucho esfuerzo" después de mucho tiempo sin jugar. "A partir de los espacios que el entrenador le empezó a dar, entendiendo que era el momento para poder utilizarlo, empezó a mostrar lo que tiene. Él es un jugador que tiene una visión de juego diferente a los demás, sobre todo en el tramo final de los partidos. Ahora nos está ayudando, nos ayudó en Sevilla y nos ayudó hoy. Le da calma al equipo, le da seguridad; cuando la pelota pasa por él, sabes que hay una intención de que pase algo. Ojalá pueda continuar este crecimiento que está teniendo porque juega bien a la pelota", finalizó.