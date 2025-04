Segundo candidato presidencial de Gabón acepta derrota pero denuncia opacidad electoral

Libreville, 14 abr (EFE).- El ex primer ministro de Gabón Alain-Claude Bilie-By-Nze admitió este lunes su derrota en las elecciones presidenciales del sábado pero denunció que los resultados fueron obtenidos de manera "opaca y dudosa", y que tuvieron lugar varias irregularidades durante la votación, si bien no presentará ningún recurso porque no confía en la independencia judicial, afirmó.

"Nunca, desde que entré en política, he sido testigo de tal malversación de todos los recursos del Estado, nunca he visto tal orquestación de la falsedad, tal (...) robo a todos los niveles", afirmó Bilie-By-Nze en una rueda de prensa en la capital, Libreville, sin dar más detalles.

"Los mecanismos de la mentira funcionaron como una máquina bien engrasada: relleno de urnas, supresión de los votos de los competidores privación de margen de maniobra a mis equipos, onmipresencia de un candidato apoyado por el Estado", agregó.

Sin embargo, el ex primer ministro aseguró que no tiene intención de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional -que debe ratificar los resultados provisionales en los próximos días-, al lamentar que esa corte está presidida por un hermano de Nguema.

Según los resultados provisionales difundidos este domingo por el Ministerio gabonés del Interior, el líder golpista obtuvo una rotunda victoria mientras Bilie-By-Nze quedó en segundo lugar con un 3,02 % del sufragio y los otros seis candidatos no superaron el 1 %.

Algo más de 920.000 electores -de una población total de cerca de 2,5 millones de personas- estaban llamados a votar en unos 3.000 colegios electorales en las nueve provincias de este país de África central, así como en embajadas y consulados de cerca de treinta naciones africanas, europeas y asiáticas.

El horario de votación se amplió finalmente durante una hora en muchos de los centros de la capital, para permitir votar a todos los ciudadanos.

La jornada electoral se desarrolló de manera tranquila y se vio marcada por las largas filas de gaboneses que salieron a las calles para votar por su nuevo líder.

Según el Ministerio del Interior, la participación fue del 70,04 %, por encima del 56,65 % registrado en las controvertidas elecciones presidenciales de agosto de 2023.

En esa ocasión, horas después de que las autoridades anunciaran la victoria del Ali Bongo en los comicios, el día 30 de ese mes, los militares tomaron el poder y derrocaron al presidente, que accedió al cargo por primera vez después de la muerte de su padre, Omar Bongo, en 2009.

Tanto los golpistas como la oposición denunciaron entonces que esas elecciones no fueron transparentes, creíbles o inclusivas.

Las elecciones de este sábado suponen un paso clave en la transición democrática de una de las principales potencias de hidrocarburos de África, después de que los militares pusieran fin a la dinastía de la familia Bongo, que había dirigido el país desde 1967.

De los cinco países de África occidental y central que han sufrido golpes de Estado desde 2020 (los otros son Mali, Níger, Burkina Faso, Guinea-Conakri), Gabón es el único que se acerca al regreso de un gobierno civil y que mantiene relaciones estrechas con su antigua potencia colonial, Francia.

En los próximos meses, se prevé también la celebración de comicios legislativos y locales para completar la transición. EFE