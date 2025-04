OpenAI requerirá que las organizaciones verifiquen su identidad para acceder a los modelos de IA más avanzados en la API

OpenAI ha comenzado a implementar un proceso de verificación de identidad para organizaciones en su interfaz de programación de aplicaciones (API), que será necesario para poder acceder a los modelos y capacidades más avanzadas de Inteligencia Artificial (IA) de la plataforma, de cara a mitigar el uso inseguro de esta tecnología.

La compañía liderada por Sam Altman ha advertido que una "pequeña minoría" de desarrolladores utiliza intencionalmente las API de OpenAI para sus actividades, infringiendo las políticas de uso de la tecnológica.

En este sentido, en el marco de la responsabilidad de OpenAI de garantizar que la IA sea ampliamente accesible, pero utilizándose de forma segura, la compañía ha comenzado a implementar un proceso de verificación para las organizaciones, con el que pretende mitigar el uso inseguro de la IA por parte de los desarrolladores.

Concretamente, OpenAI ha lanzado el estado de Organización Verificada, y se basa en un requisito de verificación de identidad que será necesario para que los desarrolladores puedan desbloquear el acceso a los modelos y capacidades de IA más avanzadas, a la hora de utilizar las API de la tecnológica.

Así lo ha detallado en una actualización de su página de soporte, donde ha matizado que este proceso de verificación servirá para disminuir el uso indebido de sus herramientas de IA, al tiempo que permitirá continuar poniendo a disposición de la comunidad de desarrolladores sus modelos más avanzados.

"Verificar una organización solo toma unos minutos y no requiere gastos", ha explicado OpenAI, además de especificar que con este proceso las compañías se asegurarán poder utilizar "límites de velocidad más altos en todos los modelos".

Para obtener la verificación, las organizaciones necesitarán aportar una identificación válida emitida por el gobierno de alguno de los países admitidos por OpenAI. Asimismo, se ha de tener en cuenta que cada ID desde el que se lleve a cabo el proceso de verificación, solo puede verificar una organización cada 90 días.

Igualmente, la tecnológica ha especificado que "no todas las organizaciones podrán verificarse" por lo que, en caso de no obtener este estado de Organización Verificada, se deberá volver a consultar esta posibilidad más adelante. No obstante, podrán continuar utilizando la plataforma de OpenAI y los modelos existentes, tal y como los usan actualmente.

Con todo ello, OpenAI ha señalado que las organizaciones ya pueden verificar su identidad a través de la configuración en 'platform.openai.com', con lo que ya estarán listas para acceder al "próximo y emocionante lanzamiento de modelo" de OpenAI en el futuro.