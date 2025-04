Milei carga contra los conservadores por su "traición" al contratar al español Gutiérrez-Rubí

El presidente argentino, Javier Milei, ha criticado este lunes duramente al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, primo del expresidente y líder conservador Mauricio Macri, por la "traición" de contratar al estratega electoral español Antoni Gutiérrez-Rubí, quien trabajó con el justicialista Jorge Massa en las últimas elecciones presidenciales.

Milei, muy molesto con los Macri, ha afirmado que sintió "una traición por la espalda" y que el partido conservador Propuesta Republicana (PRO) quiere "cuidar los negocios" con vistas a las elecciones anticipadas en la ciudad de Buenos Aires previstas para el 18 de mayo.

Así, el mandatario y líder de La Libertad Avanza (LLA) ha responsabilizado a PRO de la falta de acuerdo electoral en una entrevista con la radio El Observador.

"Contrataron para campaña negativa al mismo tipo que contrató Massa. No les parece un acto de deslealtad. A mí me parece una traición por la espalda", ha planteado, aunque no ha hecho referencia a la denuncia contra Gutiérrez-Rubí de Migraciones por una supuesta falsificación de la documentación de residencia por la que podría ser expulsado de Argentina.

Milei, sin embargo, ha puesto en valor la relación entre LLA y PRO a nivel de la provincia de Buenos Aires. "En la provincia de Buenos Aires vamos juntos (...). Estamos para ir y ganarles a los kukas en la provincia de Buenos Aires", ha afirmado empleando un término despectivo para referirse al kirchnerismo.

En cambio, los Macri "están demonizando a mi hermana de una manera injusta". "¿Yo desdoblé las elecciones? No, lo hizo Jorge Macri. Si vamos divididos es por su culpa. No hay voluntad de cambio en la Ciudad. Ellos dicen que querían acordar. ¿Saben cómo? Ellos ponían cuatro legisladores y nosotros uno. ¡No me corran con los eufemismos porque hablo y digo las cosas que hicieron! Esa propuesta parece una cargada. Hoy La Libertad Avanza es mucho más poderosa que el PRO", ha alegado.

"Si yo dije 'vamos todos juntos o nada' y usted desdobla está diciendo: 'Yo quiero cuidar mis negocios en la ciudad'. Le mienten a la gente", ha añadido.

Para Milei, la ciudad es "una mugre". "Que explique Jorge Macri por qué desdobló, por qué quiso subir los impuestos, por qué quiere mantener un Estado elefantiásico, por qué la ciudad es una mugre", ha apuntado.

Las elecciones a la ciudad de Buenos Aires se celebrarán el domingo 18 de mayo. LLA presenta como candidato principal a su portavoz, Manuel Adorni y PRO compite con Silvia Lospennato como cabeza de lista, aunque en las encuestas el favorito es el candidato del kirchnerismo, Leandro Santoro.

FIN DEL CEPO CAMBIARIO

Además, Milei ha aprovechado para destacar la importancia de la flexibilización de las restricciones cambiarias, el final este lunes del conocido como cepo al dólar.

"El cepo se puso durante el final del gobierno de Macri con Hernán Lacunza, generando un monstruo cambiario que además defaulteó la deuda en pesos. Bajo el artilugio del reperfilamiento, Lacunza y Macri defaultearon deuda en pesos, algo inédito", ha argumentado.

Milei ha destacado que tras el fin del cepo cambiario para las personas físicas, no para las empresas, "somos más libres", aunque ha reconocido que no ha sido bajo las condiciones previstas, sino a partir de la asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Desde la oposición, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha reprochado que haya impulsado una devaluación encubierta del peso argentino. "Che Milei... ¡Al final, lo mismo de siempre! El Fondo te obligó y te mandaste una devaluación de casi el 30 por ciento. Porque eso de que 'el dólar va a flotar entre bandas de 1.000 y 1.400 pesos'... ¡Daaaaaaale!", ha publicado en su cuenta en X.

Milei no ha tardado en responder: "Es tan rudimentaria que me aburre. Quiere hablar de economía y no puede sumar con un ábaco. Cada vez que habla dice estupideces", ha afirmado en su entrevista en radio El Observador.