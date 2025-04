Medios nacionales e internacionales se hacen eco de la muerte de Vargas Llosa, "gigante de la literatura"

Medios de comunicación nacionales e internacionales se han hecho eco este lunes de la muerte del escritor, periodista y Premio Nobel de Literatura hispano-peruano Mario Vargas Llosa, a los 89 años, en Lima (Perú).

En España, el autor ha sido calificado como "último gran genio de la literatura latinoamericana", "gigante de la Literatura", "gigante de las letras universales", "un premio Nobel con una vida de novela" o "último gran representante del boom latinoamericano".

Entre los medios británicos que han cubierto la noticia del fallecimiento del autor de 'La ciudad y los perros' (1963) y 'La fiesta del chivo' (2000) se hallan la BBC, 'The Times' o 'The Guardian', mientras que en Francia lo han hecho también 'Le Figaro' y 'Le Monde'.

Los italianos 'Il Corriere della Sera' y 'La Repubblica'; los alemanes 'Zeit Online', 'Frankfurter Allgemeine', junto con medios como CNN, 'The New York Times', 'Los Angeles Times' o 'The Whashington Post' se han hecho también eco de la noticia y califican al Nobel como "eminencia de la literatura española".

También han informado sobre el deceso la cadena de televisión catarí Al Jazeera; sin olvidar a medios latinoamericanos como El Comercio (Perú) que define a Vargas Llosa como el "peruano más universal"; 'Clarín' (Argentina), que destaca al "maestro imprescindible que denunció los totalitarismos"; El Tiempo (Colombia) que dice "adiós a Mario Vargas Llosa: último icono del boom latinoamericano que difuminó la línea entre política y periodismo"; o El Mercurio (Chile), que destaca "la pasión política que cruzó la vida de Mario Vargas Llosa".