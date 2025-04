McIlroy conquista el Masters y completa el 'Grand Slam'

El golfista norirlandés Rory McIlroy se proclamó campeón de la 89ª edición del Masters de Augusta, primer 'major' de la temporada', para cortar una sequía de once años y cerrar el 'Grand Slam', después de un domingo dramático donde hizo suya la chaqueta verde tras un hoyo de desempate con el inglés Justin Rose.

McIlroy se unió a un selecto club de ahora seis golfistas, Jack Nicklaus, Tiger Woods, Ben Hogan, Gene Sarazen y Gary Player, con los cuatro 'grandes' en su palmarés, sufriendo una vez más en una lucha consigo mismo. En su undécimo intento por cerrar el círculo, después de sonados derrumbes como los últimos dos US Open, McIlroy combinó tragedia con éxtasis en Augusta National.

El norirlandés empezó líder el domingo con su duelo estelar contra el estadounidense Bryson DeChambeau y empezó con un 'doble-bogey' y dos 'birdies' en los primeros cuatro hoyos. La jornada prometía pero DeChambeau, que aprovechó los regalos de ese último US Open, no aguantó en la pelea. McIlroy se metió en los segundos nueve hoyos con cuatro golpes de renta pero por detrás llegó Rose.

El inglés, que había sido líder jueves y viernes, y el sueco Ludvig Aberg encabezaron entonces una resistencia que coincidió con el colapso de McIlroy. El aspirante al 'Grand Slam' hizo 'bogey' en el 11, un inexplicable 'doble-bogey' en el 13 y otro 'bogey' en el 14. No metió un 'putt' el norirlandés y, de repente, un triple empate en cabeza abrió un escenario de infarto para el Masters.

La reacción de McIlroy fue uno de los mayores estruendos del torneo, un segundo golpe increíble en el hoyo 15 para darse la opción de 'eagle', pero de ahí sacó solo un golpe de renta. También perdonó en el 16, mientras Rose clavaba un 'putt' muy lejano para cerrar su marcador en -11. McIlroy respondió de nuevo en el 16, otro golpazo a bandera y 'birdie', pero en el 18 volvieron los fantasmas.

El de Holywood, que tuvo que sacarla de la arena, falló desde metro y medio, y devolvió a Rose al 'tee' del 18. En el desempate, el inglés fue más corto, no pudo ajustar tanto a la bandera, y en el 'putt' falló. McIlroy fue letal y no volvió a perdonar, derrumbado sobre el 'green' tras un sube y baja que no parecía tener fin, por mucho que cada año partiese como uno de los favoritos.

Esta temporada, el número dos del mundo llegó con dos títulos de la PGA, incluido The Players, y cortó su sequía de 11 años sin ganar un 'major' ante un Rose, campeón del US Open en 2013, que volvió a caer en el 'playoff' de Augusta, como en 2017 contra el español Sergio García. Una vez más, McIlroy, con cinco 'grandes' en su palmarés pero otros 27 'Top 10', se enfrentó a sí mismo y esta vez lloró de alegría porque se ganó la condición de leyenda del golf.

Tercero terminó el estadounidense Patrick Reed (-9), gracias a un 'eagle' en el hoyo 17, mientras que el número uno del mundo y defensor del título, Scottie Scheffler (-8), fue cuarto. DeChambeau, que no pudo dar otra alegría al LIV Golf, terminó en el 'Top 5'.

En cuanto a la representación española, Jon Rahm bajó de nuevo del par, con un -3 que fue su mejor resultado de la semana, y su marcar en total, decimocuarto. El vasco demostró tener su juego intacto, aunque no tan engrasado como antes de marcharse al circuito saudí, de cara a una temporada donde confía volver a la pelea.