Luis Enrique: "Estamos entre los mejores equipos de Europa en cuanto a números"

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que sus jugadores no tienen "exceso de confianza" para el partido de este martes de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Aston Villa y que no piensan "especular" con el 3-1 de la ida, y ha afirmado que están "entre los mejores equipos de Europa" en cuanto a números estadísticos.

"A lo largo de todas las jornadas de 'Champions', había datos estadísticos que hablaban muy bien de nuestro equipo, y así se lo transmití a mis jugadores. Quizás no el número de puntos ni el número de goles, en los que estuvimos especialmente mal en las primeras semanas de Champions, pero creo que el bagaje de lo que el equipo estaba haciendo era muy interesante. Desde el principio, el Paris Saint-Germain ha sido uno de los mejores equipos de Europa", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, explicó que "en términos de posesión de balón y de ocasiones creadas" están "entre los mejores equipos de Europa". "Lo que pasa es que la clasificación no marcaba esos mismos números. Ahora mismo, una vez que hemos recuperado la normalidad y la efectividad, estamos claramente entre los mejores equipos de la competición y nuestro deseo es seguir mejorando para poder estar lo más arriba posible", subrayó.

A pesar del triunfo de la ida, el técnico español afirmó que la intención del equipo es "intentar solventar los problemas que presente el Aston Villa y ganar el partido", y negó que haya exceso de confianza. "A lo largo de todas las temporadas siempre hay diferentes escenarios alrededor de los equipos, desde el pesimismo máximo que he podido vivir aquí al principio de esta temporada al exceso de motivación o de alegría de este momento. Una de las claves de este equipo es la madurez que tiene a pesar de su juventud para olvidarse de lo que está alrededor y centrarse en jugar al fútbol y en competir en una eliminatoria que todavía no está cerrada. Mañana va a haber muchos momentos en los que vamos a sufrir mucho, pero estar preparado para sufrir te prepara para nuestro objetivo, que es intentar ganar el partido", expuso.

"Es como cuando dais favoritos a algunos equipos antes de jugar. Está llena la carretera de eliminados de equipos favoritos. Hemos jugado el primer partido, creo que hemos sido superiores al Aston Villa y hemos merecido ese resultado, pero eso es una historia que ya acabó. La siguiente historia es el segundo partido, está abierto todo. Tenemos una ventaja, pero no va en nuestra filosofía ir a especular con un resultado. Si el Aston Villa es mejor que nosotros, juega mejor y marca más goles, ganará el partido. Nuestro objetivo es volver a demostrar mañana que tenemos nivel para estar en semifinales", prosiguió.

Por otra parte, el asturiano desveló que habían ensayado los penaltis. "Es lógico que preparamos todos los escenarios habidos y por haber. De hecho, mañana a la hora que acabe el partido ya solo habrá un equipo en semifinales, el otro estará eliminado. Son competiciones apasionantes porque no hay nada que perder. El Aston Villa está por detrás en el marcador, pero todavía queda el segundo partido y es evidente que todo está abierto. Nosotros conocemos a la perfección, igual que ellos, ese tipo de eliminatorias y en ningún caso hay exceso de confianza, todo lo contrario, hay una motivación grande de hacer el partido que nos interesa para estar cerca de la victoria", indicó.

En otro orden de cosas, especuló sobre por qué estrategia podría apostar Unai Emery para tratar de remontar la eliminatoria. "Creo que mañana, claramente, su intención en cuanto a defender va a ser defender mucho más alto, con lo que eso implica. Si eres exitoso, vas a poder recuperar el balón cerca de la portería, pero eso implica muchos riesgos. Es evidente que, al ser segundo partido, los riesgos van a estar ahí", recalcó.

"Son partidos con mucha más incertidumbre y más imposibles de prever lo que va a ocurrir, porque va a depender de cómo superamos nosotros esas acciones y cómo las ejecutan ellos. Creo que el partido va a tener momentos muy intensos y muy interesantes. El partido va a tener momentos muy intensos y muy importantes", añadió.

También destacó lo "bonito" que será jugar en "un estadio con la tradición" de Villa Park. "Nuestros jugadores y el equipo ya están acostumbrados a jugar en escenarios de alto nivel. Ojalá podamos ver una noche de fútbol apasionante en la que se pueda disfrutar de un gran partido. No creo que sea un problema, es una motivación para nosotros", manifestó.

También habló de las críticas suscitadas en un primer momento por su decisión de cambiar la posición de Ousmane Dembélé. "Le habéis preguntado a él. Y él ha contestado eso, ¿verdad? Yo lo tenía claro cuando veía que toda la prensa estaba en contra de mi decisión. Dije 'bueno, voy por el camino adecuado'", bromeó.

Por último, Luis Enrique se deshizo en elogios hacia Fabián Ruiz. "Conozco muy bien a Fabián, lo tuve en la selección. Una de las cosas que más me gusta de Fabián es que es de los pocos jugadores capaces de jugar en función de lo que hacen sus compañeros: ocupar una serie de espacios, compensar una serie de situaciones que se dan en nuestro campo... No hay muchos jugadores que no sólo estén atentos a lo que tienen que hacer, sino a lo que hacen los demás. Es difícil encontrar ese perfil de jugadores, y Fabián es un jugador con una experiencia, con un bagaje. Soy muy afortunado de tener la calidad de los mediocampistas que tengo, porque todos ellos aportan ese equilibrio que necesita el equipo para saber atacar, pero también para saber defender", concluyó.