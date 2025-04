La intención de pedir préstamos al consumo sube a máximos de cinco años, según Asufin

La intención de pedir un préstamo al consumo ha alcanzado máximos de cinco años, según se desprende un estudio elaborado por la agrupación de usuarios financieros Asufin, coincidiendo con un entorno de tipos de interés a la baja.

De acuerdo con el 'VII Barómetro de Préstamos al Consumo' que elabora Asufin, la intención de pedir este tipo de créditos ha alcanzado el 34,8%, lo que supone un alza de 4,6 puntos porcentuales respecto al año anterior. También es su máximo nivel desde que comenzó esta publicación en 2020.

Según Asufin, este incremento en la intención de compra se atribuye a la "consolidación" de los tipos a la baja, ya que el precio del dinero "había pospuesto ciertas decisiones de financiación en el año anterior". También ha impactado cierto "optimismo" en el consumo.

Por otro lado, quien pensaba pedir un préstamo y no lo va a hacer cae hasta el 5,3%, 2,8 puntos menos que el 8,1% que decidió cambiar de opinión y no pedir un préstamo el año pasado. En el lado contrario, ha subido en 2,9 puntos, del 9,3% al 12,2% quienes no pensaban solicitarlo y este año sí lo van a hacer.

"Este incremento revela la existencia de un grupo importante de consumidores que piensa que ahora es un buen momento para solicitar un préstamo, por sus condiciones o por la necesidad de financiar gastos los próximos seis meses, incluyendo las vacaciones estivales", avisa Asufin.

En este sentido, las motivaciones para pedir un préstamo explican "de forma clara" este momento al alza en la petición de préstamo y las perspectivas de consumo.

La motivación que más crece es viajes y vacaciones, que ya supone un 16,3% de la intención de petición de préstamo, un 4,1 puntos más que el 12,2% del año 2024, situándose como segundo motivo para pedir un préstamo. Por delante se sitúa la necesidad de aumentar liquidez, con un 20,4%, que baja en 4,1 puntos con respecto al año pasado.

Refinanciar deudas pasa a ser el tercer motivo, cayendo del 16,6% de 2024 al 16% de 2025.

También crecen, pero menos, otras motivaciones de adquisición de bienes o servicios: obras y reformas pasa del 10% al 10,2%; compra de vehículos crece del 14,8% al 14,9%; y estudios aumenta de un 13,6% al 13,8%.

En cuanto a los precios de los productos, la bajada de los tipos de interés se nota de forma más acusada en los préstamos a corto plazo (menos de 5 años) que pasan del 11,56% al 9,88%. Los préstamos a medio plazo (más de 5 años) también bajan de forma notable, aunque en menor cuantía, pasando del 10,96% al 9,86%.