Infografías del lunes 14 de abril de 2025

ECUADOR ELECCIONES - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue reelegido en la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales marcadas por la controversia debido a que la candidata correísta Luisa González denunció fraude y pidió un recuento de los votos al no aceptar una derrota que según la autoridad electoral supera los diez puntos. FÚTBOL LIGA CAMPEONES - Los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League se disputarán este martes y miércoles. Estos son los datos claves de los equipos que buscan llegar a la gran final el Múnich del 31 de mayo de 2025. EE.UU. RESTAURANTES - La franquicia de comida rápida McDonald's, que este 15 de abril celebra setenta años de la apertura de su primer establecimiento como McDonald's Corporation, se ubica como la marca de restaurantes más valiosa del mundo.EE.UU. BALONCESTO - Terminó la temporada regular de la NBA y ya están definidos los equipos que jugarán el play-in y los playoffs. En la Conferencia Oeste, los Golden State Warriors se enfrentarán a los Memphis Grizzlies (7° vs 8°) y los Sacramento Kings jugarán contra los Dallas Mavericks (9° vs 10°). En el Este, Orlando Magic recibirá a los Atlanta Hawks (7° vs 8°) y los Chicago Bulls se medirán con el Miami Heat (9° vs 10°). Estos partidos decidirán quién avanza a los playoffs.

----

ahg/mf

Disponibles en http://www.efeservicios.com/

Dirección de Contenidos Digitales - Agencia EFE - clientes@efe.com