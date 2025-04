Hansi Flick: "Tenemos suerte de tener un 4-0 porque será complicado"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este lunes en la previa del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones que tienen "suerte" de llevar a Dortmund un 4-0 de la ida porque prevé un partido "complicado" en el Signal Iduna Park, pese a que tiene "confianza absoluta" en su equipo y quiere que disfruten de uno de los mejores ambientes de Europa.

"Tenemos suerte de tener un 4-0 a favor porque mañana el partido será complicado. El resultado de la ida es importante. Quiero que mi equipo disfrute de jugar contra uno de los mejores clubes de Europa. Deben estar concentrados y hacer un buen partido, el 4-0 fue genial y queremos mantenerlo. Tengo muchísima confianza en mi equipo. Confianza absoluta", aseguró en rueda de prensa.

Flick, que atendió a los medios de comunicación después de que Wojciech Szczesny asegurara que respetaría cualquier decisión del técnico sobre qué portero jugaría el tramo final de temporada si Marc-André ter Stegen se recupera y recibe el alta médica a tiempo, no quiso entrar a valorarlo. "En fútbol puede pasar de todo, no te puedo responder al cien por cien", señaló.

Pero sí tiene claro cómo debe jugar el equipo en Dortmund. "Intentaremos jugar como queremos, a nuestro nivel máximo, tenemos un muy buen equipo de mucha calidad. Puedo prometer que mostraremos nuestro juego, el que queremos. Es muy importante hacerlo en partidos clave, y el factor estadio en feudos como Dortmund es importante mostrar nuestros puntos fuertes y jugar como sabemos y queremos", alegó.

En cuanto al central Iñigo Martínez, que está apercibido de sanción, no se mojó pero dejó entrever que quizás pueda gozar de descanso para no ver peligrar su presencia en la posible ida de semifinales. "Es verdad que no queremos que Iñigo vea otra tarjeta, es muy importante para nosotros. Pero creo que juega muy bien y es una posición muy importante", manifestó.

También halagó a Robert Lewandowski, que visita la que fuera su casa. "Un jugador de este nivel se nota. Es muy profesional, tiene mucha experiencia, contamos muchísimo con él y día a día muestra cómo es. Tiene todo lo necesario para ser un buen jugador, es un buen ejemplo y referente para el resto de jugadores",se sinceró.

Y sobre Dani Olmo, que viaja a Alemania con el alta médica, no se mojó. "Veremos si puede jugar o no, o si se puede recuperar para el fin de semana. Nos ayuda muchísimo, es un jugador importante, a veces no podemos contar con él para que esté más recuperado o tenga menos minutos. Pero estamos muy contentos de que esté con nosotros", argumentó al respecto.

En el Signal Iduna Park del imponente 'muro amarillo' habrá unos 3.000 aficionados 'culers' que intentarán que el equipo no esté solo ante el peligro. "Cuando jugamos notamos el apoyo, se siente la relación entre jugadores y afición y el equipo intenta devolver ese apoyo con rendimiento. La energía del equipo y de la afición ahora mismo es muy positiva", celebró.

Por otro lado, preguntado por la posibilidad de lograr el triplete, recalcó que vive del presente, únicamente. "No vivo en el pasado, y todo lo que venga será bienvenido sea LaLiga o la 'Champions', nos encantaría también la Copa del Rey. Pero todo esto es cosa del futuro y nos tenemos que centrar en el partido del Dortmund. La verdad es que nos tenemos que centrar en llegar a las semifinales y lo otro es cosa del futuro", alegó.