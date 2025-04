FORLAND Trucks amplía su alcance global en Uruguay

MONTEVIDEO, Uruguay, 14 de abril de 2025

MONTEVIDEO, Uruguay, 14 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- Noticias aportadas por www.chinatrucks.org. En abril de 2025, FORLAND inició su entrada en el mercado uruguayo con el lanzamiento de una nueva gama de camiones ligeros en Montevideo. Esto marca un hito importante en la expansión global de la empresa, tras su exitosa expansión a Marruecos y Colombia a principios de 2025. El evento atrajo una amplia participación, incluidos ejecutivos de FORLAND, gestión de distribuidores, medios de comunicación de la industria, clientes clave y representantes de instituciones financieras.

El Sr. Changliang Han, Director Regional de América del Sur de FORLAND, declaró: "El lanzamiento exitoso en Uruguay es solo el comienzo. Continuaremos introduciendo modelos versátiles adaptados al mercado local y trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios para mejorar nuestra colaboración, respaldados por un servicio posventa excepcional ". Y agregó: "Nuestra promesa de marca, 'FORLAND For You – Making Every Era Better', nos guiará a medida que nos expandamos aún más a nivel mundial".

El representante de un socio local agregó: "FORLAND es una marca global de confianza, y los clientes en Uruguay están entusiasmados con los prospectos. Aprecian especialmente la potencia, el confort y la eficiencia de combustible de los camiones ".

En el evento, FORLAND ha lanzado seis nuevos modelos, que cubren una amplia gama de aplicaciones, desde entregas urbanas hasta transporte de media distancia entre ciudades. Los nuevos modelos se construyen teniendo en cuenta el mercado uruguayo, cumpliendo con los estándares de emisiones Euro 5, por delante de los requisitos regulatorios locales.

Para satisfacer la creciente demanda logística en Uruguay, FORLAND ha actualizado sus nuevos modelos con motores más potentes y sistemas de transmisión confiables. Estas mejoras proporcionan una excelente capacidad de escalada y una fuerte capacidad de carga, lo que hace que los camiones sean ideales para una variedad de tareas de transporte. Los nuevos modelos también continúan centrándose en la comodidad, con amplias cabinas y asientos ergonómicos diseñados para viajes de larga distancia. Además, las funciones prácticas como el ABS, los recordatorios de los cinturones de seguridad y el aire acondicionado mejoran tanto la seguridad como la experiencia general de conducción.

El Sr. Gaoyu Tan, Gerente de Marketing para América del Sur de FORLAND, enfatizó la importancia y dijo: "El lanzamiento en Uruguay es un paso clave en nuestra estrategia global. Nos comprometemos a llevar productos localizados a más países de América del Sur y crear un ecosistema a medida. El mercado dinámico de Uruguay ofrece un gran potencial, y planeamos introducir una amplia gama de vehículos, desde camiones de un solo neumático trasero, vehículos de servicio mediano hasta modelos eléctricos y camionetas, diseñados para satisfacer las diversas necesidades logísticas de la región ".

Este lanzamiento no solo destaca la dedicación de FORLAND para profundizar su presencia en el mercado sudamericano, sino que también inyecta nueva vitalidad al sector logístico de Uruguay.

