Colombia estrecha el círculo sobre alias 'Iván Mordisco', el más buscado del país

Bogotá, 14 abr (EFE).- Las autoridades colombianas han estrechado el cerco contra el jefe guerrillero del Estado Mayor Central (EMC), Néstor Gregorio Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', luego de que en una operación militar hallaran armamento y objetos personales del hombre más buscado del país, aunque no pueden confirmar su muerte.

"Lo que podría decirles es que no ha sido neutralizado porque no tenemos físicamente su cuerpo. Ya sea que esté vivo o muerto, no lo sabemos, pero bajo esa hipótesis consideramos que aún está vivo y huyendo. Eso es lo que creemos, pero lo cierto es que lo seguimos buscando", aseguró en una rueda de prensa el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

El ministro Suárez recordó que 'Iván Mordisco', jefe del EMC, la principal disidencia de las FARC, encabeza el cartel de los más buscados en Colombia y que el Gobierno ofrece por él una recompensa de hasta 4.450 millones de pesos (unos 1,1 millones de dólares).

Alias 'Iván Mordisco' ha sido dado por muerto varias veces por el Gobierno colombiano, la última de ellas en julio de 2022, pero el jefe guerrillero reapareció en un video meses después.

Por su lado, el director de la Policía colombiana, brigadier general Carlos Fernando Triana, detalló hoy que en el barrido de las zonas del sur del país en las que se han desarrollado las operaciones contra 'Iván Mordisco', principalmente en el departamento del Caquetá, fueron hallados el fusil, un computador y otros elementos personales del jefe guerrillero.

"Fueron hallados, en el desarrollo de esta operación, elementos personales usados por alias 'Iván Mordisco', como las gafas, el fusil Tavor que esta persona porta de forma permanente y el computador personal. Todo lo anterior es objeto de análisis judicial", aseguró.

El Gobierno asegura que el jefe del EMC cuenta con más de 30 años de prontuario criminal en los que se ha dedicado al "narcotráfico, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y daño al medio ambiente".

El disidente de las FARC está acusado de ataques con explosivos en el suroeste de Colombia, del asesinato de cuatro menores indígenas en el sur del país en 2023 y del secuestro de 17 miembros de una misión médica en 2019, entre muchos otros crímenes.

En las operaciones militares desarrolladas en las últimas semanas en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Amazonas murieron en combates al menos 14 guerrilleros y otros seis fueron capturados, aseguró hoy Triana.

Uno de los que murió la semana pasada en un combate en el municipio de Solano (Caquetá) fue el jefe del frente Armando Ríos, Marín Gómez, alias 'Paisa Duber'.

En medio de estas acciones han sido hallados 16 fusiles, dos escopetas, una ametralladora. También se confiscaron municiones, proveedores, granadas de mano, 33 detonadores eléctricos y equipos de intendencia y comunicación. EFE

